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Мир

СМИ: Европа меняет свою позицию по Украине под влиянием США

12:53 12.02.2025

После прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики американской администрации в отношении войны в Украине власти европейских стран также стали менять свою позицию по этому вопросу. Как пишет Politico, страны Европы начали движение от обещаний неограниченной поддержки до давления на Киев с целью склонить к началу мирных переговоров. Кроме того, усилия европейских правительств направлены на то, чтобы попасть за стол будущих переговоров по завершению конфликта.

«Как [европейцы] позиционируют себя… быть за столом, а не в меню. Вот и весь спор», — сказал изданию бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд. Politico утверждает, что изменения в позиции европейских стран станут заметны уже во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 14–16 февраля. Авторы Politico убеждены, что грядущий форум будет разительно отличаться от похожих мероприятий времен президентства Джо Байдена, который раз за разом обещал Киеву помощь «столько, сколько потребуется».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в том, что Трамп станет прислушиваться к мнению европейских союзников по вопросу войны в Украине или допустит их представителей к участию в соответствующих переговорах.

Сам Зеленский ранее выразил готовность начать такие переговоры, а 11 февраля заявил, что намерен предложить России обменяться захваченными в ходе военных действий территориями, имея в виду Курскую область, часть которой украинские военные контролируют с августа 2024 года. При этом он добавил, что не знает, какие захваченные Россией украинские территории Киев будет просить взамен. Спустя три года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Россия смогла оккупировать около 20% территории этой страны.

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