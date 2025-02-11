Женщина насмерть задушила свою дочь подушкой

В Ставрополе мать задушила подушкой собственную дочь-младенца, потому что четырехмесячный ребенок слишком раздражал своим плачем, сообщило краевое управление Следственного комитета в своем телеграм-канале. Силовики возбудили уголовное дело.

Убийство произошло вечером 10 февраля в одном из городских многоэтажных домов, уточнили следователи. Матери погибшей девочки 33 года, она была с младенцем дома одна. Когда отец ребенка вернулся домой с работы, он сообщил о случившемся в правоохранительные органы, рассказали в СК.

Мать девочки сейчас имеет статус подозреваемой по делу об убийстве малолетнего, «заведомо находящегося в беспомощном состоянии» (статья 105 УК). Максимальным наказанием по статье предусмотрено пожизненное заключение. Женщина задержана, в ближайшее время следователи собираются избрать ей меру пресечения, уточнил СК.

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Убийство произошло в доме на улице Пушкина в центре Ставрополя, рассказал источник телеканала РЕН-ТВ. После того, как мать поняла, что задушила свою дочь насмерть, она пыталась покончить с собой, сообщил собеседник РЕН-ТВ со ссылкой на мужа задержанной.

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В январе в Санкт-Петербурге мать задушила восьмилетнего сына подушкой из-за приступа депрессии, а потом покончила с собой, ударив себя несколько раз ножом в живот и выбросившись из окна. У ребенка были серьезные проблемы с желудком, женщина винила в них себя, занимаясь самолечением и бесконтрольно давая антибиотики.

В ноябре в Таганроге пьяная женщина избила двух своих шестимесячных сыновей, положила в сумки-переноски, отнесла в соседний магазин и там оставила. Когда продавцы магазина заметили переноски, один ребенок уже скончался от побоев. Второго доставили в больницу и выходили врачи.