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Интернет и мемы

Мужчины чаще женщин пользуются сайтом с «точной датой» своей смерти

14:06 11.02.2025

Миллионы людей посетили сайт, который с помощью нескольких простых вопросов и, как утверждается, искусственного интеллекта, определяет дату смерти. После прохождения теста перед пользователем появляются «часы смерти», которые ведут обратный отсчет. Чаще всего на этот сайт, судя по его статистике, заходят мужчины.

Чтобы узнать «дату» смерти пользователю необходимо ответить на несколько вопросов: указать дату рождения, пол, индекс массы тела, страну проживания, а также рассказать об отношении к курению и алкоголю. После этого перед пользователем появляется обратный отсчет и дата смерти с точностью до дня. 

Выбор страны проживания влияет на итоговый результат. Так, например, 33-летний мужчина, который курил в прошлом восемь лет, согласно этому калькулятору, в России прожил бы 77 лет, а в Польше — на десять лет дольше. 

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Согласно статистике сайта на середину января этого года, искусственный интеллект спрогнозировал почти 64 миллиона смертей. При этом мужчины посещают этот ресурс гораздо чаще женщин — 67% против 32% соответственно. 

Пользователей сайта предупреждают, что «калькулятор вряд ли предскажет действительную дату смерти» и просят использовать его только в развлекательных целях. Кроме того, им предлагают советы, которые, как утверждается, помогут прожить дольше. 

В частности, пользователям предлагают поддерживать здоровый вес, ежедневно заниматься спортом не менее 30 минут, не курить и ограничить употребление алкоголя, а также высыпаться и учиться бороться со стрессом. 

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