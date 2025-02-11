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Мир

Google переименовала Мексиканский залив в Американский

10:11 11.02.2025

Корпорация Google изменила название Мексиканского залива в своем сервисе Google Maps. Теперь для пользователей из США он называется Американским заливом. При этом для пользователей из Мексики Google сохранил прежнее название, а для всех остальных сервис будет показывать оба варианта. 

Соответствующие изменения корпорация внесла после того, как президент США Дональд Трамп официально утвердил название залива, которое будет использоваться на территории США. 

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на решение Трамп предложила называть северную часть континента Мексиканской Америкой, а также обещала игнорировать новое название и попросила всех о том же. 

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Предложение переименовать Мексиканский залив Трамп озвучил 7 января, заявив, что название «Американский залив» — «красиво и уместно». А уже 25 января американский Минюст сообщил о переименовании залива и самой высокой горы Северной Америки. 

На следующий день один из ближайших соратников американского президента миллиардер Илон Маск, предложил переименовать пролив Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию, и назвать его «канал Джорджа Вашингтона».

В свою очередь, Apple пока не внесла никаких изменений в Apple Maps, пишет The Verge. Другие картографические компании, например, такие как MapQuest, также не внесли изменений в название залива, отмечает издание. 

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