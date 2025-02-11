Сомнительная легенда о ранении дочери Путина стала популярна в рунете

В начале февраля в России стала вирусной история о том, что дочь Владимира Путина Мария Воронцова в 2024 году якобы занималась лечением российских военных на войне в Украине и была ранена. История, которой нет подтверждений в официальных источниках и авторитетных СМИ, была наиболее популярна в период с 3 по 6 февраля, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат», которые обнаружило издание «Проверено.Медиа», а также из данных Google Trends.

В публикации, которую копируют друг у друга провоенные группы и каналы, сказано, что дочь Путина Мария Воронцова якобы организовала передвижной госпиталь, в котором лечились 10 тысяч участников вторжения в Украину. В декабре 2024 года передвижной госпиталь якобы атаковали, и персоналу, включая Воронцову, пришлось выносить раненых из вагонов. В одних публикациях утверждают, что при нападении она была контужена, в других — что была ранена и сама себе сделала перевязку.

Фото: пост в канале «Канал Рихарда Вагнера» / Telegram

Независимо от того, какая травма упоминается в тексте, далее авторы пишут, что Воронцова продолжила лечить военных, несмотря на травмы. Владимир Путин при этом, по утверждению авторов текста, о «подвиге» своей дочери «скромно не сообщал».

Издания «Вот Так» и «Можем объяснить» отметили, что передвижные госпитали не занимаются лечением раненых, а только стабилизируют их состояние и эвакуируют в стационары. Журналисты подсчитали, что для перевозки 10 тысяч раненых одним санитарным поездом понадобилось бы несколько лет.

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Оба издания считают, что первым эту историю опубликовал 31 января в своем телеграм-канале единоросс Спиридон Борбуев из Якутии. Текст был написан на якутском языке, сейчас публикация удалена. Изданию «Вот Так» Борбуев ответил, что увидел сообщение «в местных соцсетях, вотсапе».

Социальный антрополог Александра Архипова в разборе для «Проверено.Медиа» также называет публикацию Борбуева самым ранним из обнаруженных постов. Ученая отметила, что Борбуев завершил пост якутской пословицей: «Я не знаю, правда ли это, однако деревья в безветренную погоду не качаются».

Дальше пост постепенно распространялся в соцсетях и достиг пика популярности 4 февраля. В эти дни этот текст себе скопировали Z-блогеры, движение «Сорок Сороков» и другие группы. Приписка с якутской пословицей исчезла, вместо нее появились такие указания на источники, как «от друзей» и «информация от воинов».

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Мария Воронцова занимает должность замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ и входит в Ученый совет вуза. Различные журналистские расследования подтверждали, что Воронцова является дочерью Владимира Путина. Путин эту информацию не подтверждал.

В январе «Агентство» обратило внимание, что Мария Воронцова планирует в апреле посетить ярославскую школу №33. Связанный со школой фонд представил ее как «одну из лучших ученых страны».