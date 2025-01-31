Санкции против России поставили перед Европой дилемму

Она хочет усилить давление на Кремль, но это испортит жизнь миллионам фермеров, которые угрожают восстать против властей

Европейский союз готовится к введению пошлин на поставки удобрений и другой сельскохозяйственной продукции из России. В Европе считают, что такая мера поможет добиться «тройной победы»: лишить Россию денег от экспорта, помочь европейским производителям (которые придут на место российских поставщиков) и избежать повышения цен в сельхоз секторе. На деле же, как пишет издание Politico, новая инициатива обернется «тройным промахом» для Европы: российская экономика вряд ли сильно пострадает, а новые пошлины поднимут внутренние цены и разозлят европейских фермеров, которые и так находятся «на грани открытого восстания».

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28 января Европейская комиссия предложила ввести пошлины на сельскохозяйственный импорт из России и Беларуси. Под новые ограничения попадут азотные удобрения и некоторая сельскохозяйственная продукция. При этом повышение тарифов не затронет поставку российских товаров в страны за пределами ЕС.

Сейчас на поставки удобрений и так действует пошлина в размере 6,5%. Ее не станут отменять, а поверх нее будет налагаться дополнительная сумма налога на каждую тонну удобрений. По данным Еврокомиссии, новые пошлины коснутся порядка 15% сельскохозяйственного импорта из России, однако это предложение еще должны одобрить Европейский парламент и Европейский совет. Таким образом, весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС.

На 700% и более вырастут пошлины на российскую и беларусскую продукцию

Новые правила должны начать действовать с 1 июля 2025 года. Если на сельхозпродукцию, включенную в предложение Еврокомиссии, пошлину единовременно поднимут с 6,5 до 50%, то на каждую тонну поставленных в ЕС удобрений теперь будет налагаться пошлина в 40–45 евро в зависимости от типа продукции. Затем она будет постепенно увеличиваться: к 2028 году Евросоюз планирует поднять тарифы на несколько видов селитры и сульфата аммония до 315 евро за тонну. За три года пошлины на диаммонийфосфат и некоторые другие удобрения увеличатся до 430 евро за тонну. Получается, изначальные тарифы за три года увеличатся на 700% и более.

Мешки с фосфорными удобрениями на заводе «ФосАгро-Череповец». Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Новые ограничения призваны не только сократить доходы Кремля, но и снизить зависимость от российского импорта — Россия все еще остается крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС. В 2023 году на Россию пришлось более 25% поставок удобрений: в тот год ЕС импортировал из России 3,6 миллиона тонн попадающих под санкции удобрений на 1,28 миллиарда евро. Причем доля России стабильно на высоком уровне: в июле 2024 года на нее приходился 31% европейских удобрений, правда, c августа прошлого года доля начала снижаться. Ближайший конкурент России — Марокко с долей в 24% рынка.

Еврокомиссия надеется, что ограничения на продукцию из РФ и Беларуси поможет развиваться европейским производителям удобрений, которые сильно пострадали после начала войны в Украине. А сокращение российско-беларусских поставок ЕК намерена заменить поставками из третьих стран.

«Импорт удобрений делает ЕС особенно уязвимым для потенциальных принудительных действий со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС», — говорится в публикации ЕК.

Главная цель новых санкций — лишить Россию доходов от экспорта и тем самым лишить Кремль денег на продолжение войны в Украине. Однако критики ограничений уверены, что их принимают слишком поздно. В 2024 году Евросоюз заплатил России 2,12 миллиарда евро за 6,17 миллиона тонн удобрений — это рекордный объем с начала войны в Украине в 2022 году.

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Новые санкции могут ударить в первую очередь по европейским фермерам, предупреждает Politico. Европейские аграрии полагались на дешевую российскую продукцию и в настоящий момент не готовы к дополнительным расходам. Если ЕС не отменит уже существующие пошлины на импорт удобрений из третьих стран, то местные фермеры столкнутся с «катастрофическими финансовыми последствиями», а под угрозой окажутся порядка 8,7 миллиона человек, занятых в сельском хозяйстве.

Российские удобрения действительно дешевые, потому что у России есть большие запасы газа — ключевого ресурса для их производства. Из-за санкций Россия сократила поставки газа в Европу и перенаправила его на внутреннее производство, что его упростило. При этом в Европе произошло ровно обратное: из-за сокращения поставок российского газа внутренние цены на газ в Европе росли, а значит, подорожало и производство удобрений. В первый год войны сокращение поставок российского газа привело к росту цен на удобрения в ЕС на 151%. В 2024 году цены на газ в ЕС выросли на 45%, что по-прежнему делает невозможным дешевое производство удобрений внутри ЕС.

Фермерский бунт

Объединение COPA-COGECA, которое представляет интересы фермеров в ЕС, отнеслось к новым санкциям на агроимпорт со скептицизмом. Организация предупредила, что пошлины на российский импорт приведут к росту расходов, что дополнительно будет давить на и так уязвимый сектор. Агропромышленники не уверены, что европейское производство удобрений будет расти достаточно быстро, чтобы компенсировать дефицит.

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Европейские фермеры бастовали из-за роста цен еще до объявления о пошлинах на российский импорт. Митинги проходили по всей Европе, например, недовольные чешские фермеры в знак протеста въехали на тракторах в самый центр Праги, где располагается Министерство сельского хозяйства. Еще один скачок цен на удобрения может спровоцировать новые протесты, которые станут для Европы «политическим кошмаром», пишет Politico.

Противостояние Европы с Россией сделало европейских фермеров одним из самых уязвимых слоев населения. Помимо роста цен на энергоносители и последовавшим за этим ростом цен на удобрения они вынуждены конкурировать с украинской продукцией, которая пользуется значительными льготами. Например, фермеры Восточной Европы бастовали именно из-за конкуренции с Украиной, которая поставляет 53% зерна в Европу.

Чешские и польские фермеры со своими тракторами на акции протеста против аграрной политики ЕС на чешско-польском пограничном пункте Хотебуз-Богушовице, 22 февраля 2024 года. Фото: Lukas Kabon / Anadolu / Reuters

С 2022 года Евросоюз отменил пошлины на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику Украины. Кроме того, ЕС не требует от Украины соблюдения экологических стандартов, соответствия которым требует от собственных производителей. Европейские фермеры считают, что послабления привели к несправедливой конкуренции: украинское зерно стало попросту дешевле, а обложенные требованиями европейские производители теряют доходы.

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Сильнее других недовольны были фермеры из Польши и Венгрии, чьи страны приняли на себя транзит украинского зерна из-за блокады Черного моря со стороны России. В феврале 2024 года польские фермеры заблокировали большую часть движения у границы с Украиной в знак протеста против недобросовестной конкуренции. Эта акция стала продолжением предыдущих демонстраций на границе, которые приводили к почти полной блокаде пограничных переходов.

Протесты затронули и Западную Европу — Францию, Бельгию, Испанию, Италию и Германию. Аграрии перекрывали автомагистрали с помощью своих тракторов. Французские фермеры пошли дальше всех: в ходе протестов они разбрасывали жидкий навоз на здания местных префектур и поджигали покрышки. Франция является самым большим производителем сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе, и ограничительные меры блока в первую очередь ударяют по ее аграриям.

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