СМИ: США ожидают вторжения Турции в Сирию

Турецкие военные и спецназ сосредоточились на границе Сирии для вторжения в контролируемые курдскими силами районы страны, сообщили высокопоставленные американские чиновники журналистам The Wall Street Journal. Под угрозой находится населенный курдами город Кобани, сообщило издание.

Наращивание сил Турцией и ее сирийскими союзниками вызывает у источников журналистов опасение подготовки крупномасштабного вторжения на территорию, удерживаемую союзными американцам курдами.

В состав сил, скопившихся у северной сирийской границы, входят бойцы ополчения, турецкие коммандос и большое количество артиллерии, рассказали собеседники WSJ. Один из американских чиновников назвал турецкую военную операцию «неминуемой».

Представители курдских Сирийских демократических сил оценили вторжение Турции как «вероятное». Один из чиновников гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед связался с избранным президентом США Дональдом Трампом и призвал его оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, узнал WSJ.

Ахмед в письме на имя Трампа назвал действия турецких войск попыткой «установить фактический контроль» над курдской территорией до того, как избранный президент США вступит в должность.

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Концентрация турецких войск началась после бегства сирийского президента Башара Асада и напоминает действия Турции перед вторжением на северо-восток страны в 2019 году, пишет WSJ. Один из американских чиновников заявил журналистам, что США «настаивают на сдержанности».

Населенный преимущественно курдами Кобани стал уязвимым после ухода Сирийских демократических сил из города Манбиджа. Этот северный город неделю назад заняла поддерживаемая Турцией организация Сирийская национальная армия. Эта организация 1 декабря объявила о начале операции «Заря свободы», назвав целью «восстановление безопасности в северной Сирии».