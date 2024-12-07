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Интернет и мемы

Писательница написала жалобный твит и попала в топ бестселлеров

19:05 07.12.2024

Начинающая 48-летняя британская писательница Вики Болл попала на первые места в чартах бестселлеров магазина Amazon после твита, который стал вирусным. Женщина безуспешно пыталась продавать два своих романа, но благодаря широко разошедшемуся посту в Х стала знаменитой, рассказала The Guardian.

3 декабря Болл представила свои романы «Беспомощность» и «Покинутая» на мероприятии для авторов в Челмсфорде. После мероприятия она опубликовала твит: «Продала 2 книги 😁😁». Писательница назвала это хорошим результатом, так как ранее «было несколько мероприятий, на которых не продала ни одной».

Пост Болл набрал более 24 миллионов просмотров и 745 000 лайков. За два дня ее роман «Беспомощность», триллер «с множеством твистов», поднялся в чартах бестселлеров Amazon на первое место категории «Подростковая и молодежная художественная литература о сексуализированном насилии». Сейчас книга занимает третье место в чарте, пишет The Guardian.

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«Получаю в Instagram сообщения от людей, которые говорят: “Я в Колумбии и только что купил вашу книгу”, “Я в Солт-Лейк-Сити”, “Я в Бельгии”». Это потрясающе, просто невероятно», — заявила писательница журналистам газеты.

Болл работает в Университете Эссекса и одновременно учится на магистра в области «креативного письма». Она рассказала, что написала «Беспомощность» во время карантина и пандемии коронавируса в 2020 году. Писала в основном по выходным, потому что по будням работала учителем. Сидеть с ноутбуком пришлось, держа его на коленях, в гостиной маленького дома, который женщина делит с мужем и двумя дочерьми.

По словам Болл, «это было полезно — иметь цель и что-то, что отвлекало от стресса и переживаний», связанных с пандемией. Писательство помогло восполнить потребность в общении, сообщила женщина журналистам.

Она сказала, что пишет, не продумывая до конца сюжет. «Это как путешествие, и я просто наслаждаюсь процессом. Никогда не знаешь, к чему это приведет», — добавила Болл.

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В романе «Беспомощность» рассказывается о двух сестрах, одна из которых возвращается домой после пропажи, а в романе «Покинутая» — о дочери, которая растет с матерью-алкоголичкой.

Романы были опубликованы небольшим издательством Burton Mayers Books. Директор компании Ричард Майерс рассказал, что Болл поделилась с ним успехом своего твита: «Она прислала мне сообщение “Я завирусилась и у меня 25 миллионов просмотров”, а я подумал: “Боже мой, это безумие“».

Посты в соцсетях доказали, что способны продвигать продажи книг, пишет The Guardian. Издание напомнило, как в 2023 году начинающий автор из Техаса Шон Уорнер возглавил список бестселлеров Amazon после видео в TikTok, на котором он просто сидел на «небольшом тихом мероприятии».

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