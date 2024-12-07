Ходить в музеи оказалось полезно для мозга

Оригинальные картины лучше запоминаются и вызывают эмоциональную реакцию в 10 раз мощнее, чем при просмотре копии

Благодаря интернету ознакомиться со всеми произведениями искусства можно не выходя из дома. Однако ощущения от них, кажется, не такие яркие, как в музее — там по-особенному падает свет, а картины висят в красивых старинных рамках. Наука это подтверждает — мозг гораздо лучше реагирует на картины в галереях, чем на их цифровые копии. Научно доказанный эффект оригинала — в материале «Холода».

В современном мире необходимость идти в музей, чтобы увидеть произведения искусства, отпала. Виртуальные коллекции лучших музеев мира легко найти в интернете, а открытки с известными картинами продаются в магазинах. Однако исследование нидерландских ученых утверждает, что ходить в музеи полезно для мозга: оригиналы картин стимулируют его гораздо сильнее, чем репродукции.

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«Мы все чувствуем разницу — но можно ли ее измерить, реальна ли она?» — с таким вопросом директор музея Маурицхейс в Гааге Мартина Госселинк обратилась к исследователям человеческого мозга. Чтобы ответить на него, ученые нашли 20 добровольцев, нацепили им на головы электроэнцефалографические (ЭЭГ) гарнитуры и датчики для отслеживания движения глаз и сравнивали реакцию мозга при просмотре оригинала в музее и постера в сувенирной лавке.

Картина «Скрипачка» Геррита ван Хонтхорста. Фото: музей Маурицхёйс, Гаага

Показывали пять работ: «Девушку с жемчужной сережкой» и «Вид Делфта» Яна Вермеера, «Скрипачку» Геррита ван Хонтхорста, а также «Урок анатомии доктора Тульпа» и «Автопортрет» Рембрандта. Выяснилось, что, когда зрители смотрели на оригиналы, активность в предклинье — части мозга, которая связана с сознанием, саморефлексией и воспоминаниями, — была в 10 раз сильнее.

«Осознаете вы это или нет, вы становитесь ментально богаче, когда смотрите на картины, потому что создаете связи в своем мозгу», — говорит Мартина Госселинк.

Исследователи смотрели на то, какие импульсы посылает мозг — стимулируют ли его картины или нет. Когда на картины хотелось смотреть, импульс находился выше нуля. Если импульс был меньше нуля, значит, картина вызывала отторжение.

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Например, при просмотре оригинала «Скрипачки» Геррита ван Хонтхорста в среднем реакцию мозга ученые оценили на 0,41, а в виде плаката — всего на 0,05. У «Девушки с жемчужной сережкой» разница еще больше — 0,35 у оригинала и –0,07 у постера.

Исследователи измерили не только влияние просмотра на эмоции, но и когнитивную реакцию — насколько зрители обращают внимание на картины. Разница между оригиналами и постерами небольшая, но она есть — в 1,16 раз больше внимания привлекают оригиналы.

Оригиналы запоминаются лучше

Существует другое исследование, анализирующее разницу между восприятием оригиналов и их репродукций. В 2015 году австрийские ученые отправили группу студентов на выставку в Венском музее, а неделю спустя попросили посмотреть на те же произведения искусства на экране компьютера. Другая группа сначала смотрела экспозицию онлайн, а спустя неделю в музее. В итоге и тем, и другим музейный опыт понравился гораздо больше.

Кроме этого, исследователи хотели выяснить, в каком варианте выставка запоминалась лучше, поэтому провели тесты на память после первой недели. Первой группе, которая была в музее, вспоминать экспонаты было легче, чем тем, кто смотрел выставку на компьютере.

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Ученые объяснили это тем, что в музее картины рассматривались в контексте, что способствовало запоминанию, — когда студенты вспоминали один экспонат, они также вспоминали и другие работы поблизости.

Почему в музеях лучше

Одна из очевидных причин — размеры и качество картин и их репродукций. На оригинале зрители могут рассматривать мазки кисти, текстуру краски и другие физические особенности. На постере, даже если по размеру он такой же, как и сама картина, это сделать сложнее.

В 10 РАЗ сильнее реакция мозга при просмотре оригиналов картин по сравнению с их цифровыми копиями

Участникам одного из исследований показывали оригиналы произведений искусства и несколько репродукций в разных форматах. Им нужно было сказать, легко ли на этих изображениях определить эмоции, которые выразили художники. На оригинальных картинах оказалось очень легко — на 4,5 из 5. За ними следовали проекции на слайды (3,7), фотографии (3,0), цифровые изображения (2,9) и страницы из книг (2,8).

Участники также оценили, насколько разные форматы способны передать ощущение просмотра картины, написанной маслом на холсте. Лучшими оказались слайды, за ними следовали цифровые изображения, страницы из книг и фотографии.

Фото: Pauline Loroy / Unsplash

Однако дело не только в размере. Ученые отмечают, что на восприятие влияет контекст — например, как падает свет или как обрамлена картина. К тому же в музее у зрителя больше возможностей: он может свободно перемещаться, менять угол зрения и дистанцию от экспоната. При просмотре картины на экране человек обычно ограничен фиксированной точкой обзора.

Вдобавок ко всему посетители все еще воспринимают музей как особое место, где произведения искусства находятся в их естественной среде. Поэтому сходить в музей для многих значит культурно обогатиться.

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