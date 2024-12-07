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Криминал

Вагнеровца признали не посягавшим на жизнь при расстреле полицейских из пулемета

18:29 07.12.2024

Присяжные Ростовского областного суда оправдали бывшего участника «ЧВК Вагнер» Павла Николина по статье о посягательстве на жизнь полицейских, которых он расстрелял из пулемета. В итоге бывший вагнеровец получил восемь лет колонии по другим статьям, сообщило местное издание «161.РУ».

Благодаря присяжным заседателям с Николина были сняты обвинения в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК) и «угрозе применения насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК).

Обвинения по двум этим статьям суд переквалифицировал в «применение насилия, опасного для жизни и здоровья в связи с исполнением обязанностей» (часть 2 статьи 138), а также согласился с обвинением в незаконном ношении оружия и боеприпасов (статья 222 УК).

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Кроме восьми лет в колонии общего режима, бывшему вагнеровцу присудили штраф в 60 тысяч рублей. Также суд «признал за Николиным право на реабилитацию», сообщило издание со ссылкой на судебное постановление.

Адвокат Татьяна Любимова в разговоре с «Коммерсантом» назвала приговор более мягким, чем ожидалось, и рассказала, что суд не стал учитывать как рецидив «прошлый срок подзащитного».

Николин отбывал наказание за кражу и разбой в уфимской ИК-4, когда в 2022 году его завербовали в «ЧВК Вагнер». В начале декабря того же года Николин появился с боевым оружием в руках на окраинах города Новошахтинска Ростовской области. Телеграм-канал Baza писал, что вагнеровец дезертировал с фронта.

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Военного заметили двое полицейских, которые искали пропавшую женщину. Он открыл огонь из пулемета Калашникова, в результате один из силовиков получил ранение средней тяжести. На место выехал спецназ и задержал Николина на заброшенной свиноферме.

«Думал укропы, потому что не по форме были. Документы не предоставили и начали ездить за мной», — пояснил потом на суде Николин. 

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