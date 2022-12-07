В Новошахтинске задержали мужчину, который с пулеметом напал на полицейских. Им оказался боец ЧВК Вагнера

В Новошахтинске задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, нападавшим оказался боец ЧВК Вагнера и бывший заключенный по фамилии Николин. По данным издания, он дезертировал с фронта, а когда на него обратили внимание полицейские в Новошахтинске, открыл по ним огонь из пулемета Калашникова. В результате один из силовиков получил огнестрельное ранение средней тяжести.

Как пишет Baza, Николин отбывал наказание за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Там он и был завербован в ЧВК Вагнера.

Источник: Василий Голубев, Baza

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.