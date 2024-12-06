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Мир

Новые спутники Земли будут имитировать солнечные затмения 100 раз в год

21:49 06.12.2024

Индийская ракета-носитель 5 декабря вывела на околоземную орбиту пару европейских спутников Proba-3, которые будут имитировать солнечные затмения и изучать солнечную корону. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Солнечная корона — это внешний слой атмосферы Солнца, состоящий из плазмы, разогретой до миллиона кельвинов. До сих пор точно не известно, почему корона в 181 раз горячее поверхности Солнца. Обычно ученые могут наблюдать за короной без помех в виде солнечного света только во время полных затмений. Это явление можно наблюдать при хорошей погоде лишь раз в несколько лет в течение семи минут.

Видео: ESA — European Space Agency

В систему из двух аппаратов Proba-3 входят Occulter и Coronagraph, которые будут располагаться на расстоянии около 150 метров друг от друга. Первый должен заслонять солнечный свет, а второй — наблюдать за солнечной короной.

Исследователи разделили устройство на два модуля, чтобы разнести их как можно дальше, и в то же время сделать аппарат более легким и дешевым. Они подчеркивают, что в запущенном 30 лет назад коронографе SOHO расстояние между заслоняющим диском и телескопом составляет всего 70 сантиметров. Из-за этого в объектив попадает больше лишнего солнечного света.

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Proba-3 будет делать снимки солнечной короны раз в минуту, сообщил Андрей Жуков, главный разработчик основного инструмента системы — коронографа ASPIICS. Он говорит, что аппарат будет создавать искусственные затмения и наблюдать за Солнцем по шесть часов два раза в неделю. Наблюдение за короной поможет лучше понять природу космической погоды и солнечного ветра, считает Жуков.

Proba-3 — одна из миссий проекта PRoject for On-Board Autonomy, в рамках которого Европейское космическое агентство испытывает новые технологии. Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что в будущем новая технология позволит создавать в космосе системы из нескольких аппаратов, работающих вместе. Разработка может пригодиться, например, при создании телескопа для наблюдения за объектами дальнего космоса.

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