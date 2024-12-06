СМИ: Байден может заранее помиловать политических оппонентов Трампа 

Президент США Джо Байден может превентивно помиловать политических противников Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о бывшем начальнике Объединенного штаба Марке Милли, который назвал избранного президента фашистом. О том, что команда Байдена обсуждает такую возможность пишет The Washington Post, ссылаясь на два анонимных источника.

Собеседники издания отметили, что процессом подготовки помилований руководят глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс и советник Белого дома Эд Сискел. Это, как пишет WP, говорит о серьезном подходе к этому вопросу на самом высоком уровне администрации.

В качестве претендентов на превентивное помилование также рассматривают кандидатуры доктора Энтони Фаучи, который координировал борьбу с коронавирусом, сенатора от Демократической партии и одного из инициаторов расследования дела об импичменте Трампа Адама Шиффа, а также конгрессвумен он республиканцев Лиз Чейни, которая открыто критикует Трампа.

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Команда Байдена, по информации WP, встревожена выбором Трампа кандидатов на ключевые должности в правоохранительных органах. Например Каш Патель, которого избранный американский президент выдвинул пост директора ФБР, ранее заявлял о готовности преследовать противников и критиков Трампа.

На этой неделе Байден помиловал своего сына Хантера, которого признали виновным по двум уголовным делам. Ранее он обещал этого не делать. Свое решение президент США объяснил «избирательностью и несправедливостью» судебного процесса. Трамп назвал помилование «нарушением правосудия».