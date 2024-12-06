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Мир

Письмо на случайный адрес на другом континенте положило начало 50-летней дружбе

15:51 06.12.2024

Американка отправила письмо по случайному адресу на другом континенте и нашла себе подругу, с которой дружит уже около 50 лет. Об этом пишет CNN.

12-летняя Мишель Андерсон из штата Коннектикут в США мечтала узнать больше о других странах и мать посоветовала ей найти друзей по переписке. Девочка написала письмо, а адрес выбрала случайно, ткнув пальцем на глобус — этим местом оказался небольшой город в регионе Алентежу в Португалии.

Слева направо: Леонор Драго и Мишель Андерсон. Фото: CNN

Девочка, получившая письмо не заинтересовалась им, и отдала его своей однокласснице — 15-летней Леонор Драго. Она прочитала письмо и решила на него ответить. 

Во время переписки подростки поняли, что у них много общего. Они обсуждали прочитанные книги, просмотренные фильмы, и все, что происходило с ними в жизни. Андерсон вспоминает, что однажды она решила вживую встретиться с подругой по переписке и стала планировать поездку в Португалию.

«Мне потребовалось три года, чтобы заработать деньги на билеты. Я работала няней за 50 центов (52 рубля) в час», — вспоминает она.

На тот момент Андерсон было 17 лет. Она вспоминает, что это были удивительные три недели, которые подруги провели вместе. 

«Я просто жила с ней и делала все, что она делает. Так я смогла увидеть какими были ее будни», — поделилась Андерсон.

Когда Мишель спросили о ее первых впечатлениях от Португалии, она вспомнила, что ее поразили оливковые деревья, которые «были повсюду». В этой же поездке она впервые увидела рыбу не в консервной банке.

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«Представьте себе мое удивление, когда мне принесли тунца в тарелке. Там была его голова с глазами, смотрящими на меня», — рассказала американка.

Следующая встреча подруг состоялась лишь в 2022 году, когда Драго прилетела в США со своей семьей. Все это время женщины не переставали общаться. В письмах они рассказывали друг другу о поступлении в университет, карьере, замужестве и детях.

Андерсон подчеркнула, что их долгая дружба подтверждает мысль о том, что люди должны быть более открыты к внешнему миру. В настоящее время у каждой из женщин по двое детей — их дочери уже успели познакомиться друг с другом в Барселоне.

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