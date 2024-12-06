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Политика

Лавров связал смерть Навального в российской колонии с его лечением в Германии в 2020 году

13:07 06.12.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлосону, в котором, в частности, заявил, что смерть Алексея Навального в феврале 2024 года связана с лечением политика в Германии после отравления в 2020 году. Внимание на это обратило «Агентство». 

Издание отмечает, что Лавров начал говорить о Навальном еще до того, как Карлсон успел задать ему соответствующий вопрос. В частности, министр жаловался, что Берлин не предоставил Москве результаты токсикологического исследования, которое подтвердило, что политика пытались отравить «Новичком».

«Мы попросили предоставить нам результаты анализов. Нам ответили, что отдадут их в ОЗХО. Тогда мы обратились в эту организацию. Как ее члены мы попросили показать нам их, ведь это наш гражданин и нас обвиняют в том, что мы его отравили. Нам ответили, что Германия просила нам их не давать», — сказал Лавров. 

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По версии Лаврова, врачи гражданской клиники «Шарите», где Навальный лечился после отравления, «ничего не нашли». «Заявление об отравлении было сделано уже после того, как он проходил лечение в военном госпитале Бундесвера», — утверждает министр. 

В свою очередь, «Агентство» напоминает, что Навальный не лечился в военном госпитале, на самом деле лаборатория Бундесвера по запросу «Шарите» провела  исследование, позволившее обнаружить «Новичок».

На вопрос Карлосона о том, как же умер Навальный, Лавров сказал, что тот «время от времени чувствовал себя не очень хорошо». «Это было еще одной причиной, по которой мы продолжали просить немцев показать нам результаты его анализов, которые они обнаружили. Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним», — заключил глава российского МИДа и пожаловался, что Германия «ничего никому не объясняет». 

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Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии за Полярным кругом. Власти долгое время не отдавали тело политика его матери и угрозами пытались заставить ее согласиться на тайные похороны. В итоге Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Попрощаться с ним пришли тысячи людей, которые по несколько часов стояли в очереди, чтобы возложить цветы к его могиле. 

В августе вдова политика Юлия Навальная опубликовала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее супруга. В документе говорится, что Навальный якобы умер из-за «комбинированного заболевания». Бывший врач политика назвал это «пиздежом». В октябре этого года The Insider опубликовал документы, которые свидетельствуют о вероятном отравлении политика.

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