Врач Навального назвал «пиздежом» официальную причину его смерти

Бывший врач Алексея Навального Александр Полупан в разговоре с «Агентством» назвал официальную причину смерти политика «пиздежом».

«Либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтоб что-то написать. Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию», — добавил Полупан.

Вдова политика Юлия Навальная опубликовала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее супруга. В документе говорится, что Навальный умер из-за «комбинированного заболевания», а в качестве причины смерти там указывается аритмия, к которой якобы привел гипертонический криз.

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«При этом [в документе] нет указаний на повышение артериального давления в момент ухудшения состояния. В медицинских документах Алексея, в том числе полученных при обследованиях за время его заключения, указаний на гипертоническую болезнь не было, что также ставит под большое сомнение вероятность тяжелого гипертонического криза», — пояснил Полупан.

По его словам, выявленные у навального изменения внутренних органов говорят лишь о ряде хронических заболеваний, которые не угрожали его жизни. При этом заключение об исключении отравления, как возможной причины смерти, он назвал «неправомочным». «Большой спектр отравляющих веществ не может быть выявлен стандартными методами исследования», — напомнил медик.

Сама Юлия Навальная назвала содержание полученного ей постановления враньем и призвала всех, кому что-то известно об обстоятельствах смерти ее мужа, помочь в расследовании.

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