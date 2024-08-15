Следствие назвало официальную причину смерти Алексея Навального 

Оппозиционный политик Алексей Навальный умер от «комбинированного заболевания», говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Фотографии документа опубликовали соратники политика и его вдова Юлия Навальная.

«Эти три странички я получила на прошлой неделе, то есть через полгода после смерти моего мужа. Это постановление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу, подписанное тем самым майором Варапаевым, который отказывался отдавать тело Алексея его матери, чтобы та согласилась на тайные похороны. Так вот этот майор Варапаев сообщает, смерть Навального не носит криминальный характер, а является следствием комбинированного заболевания», — рассказала Юлия Навальная.

В опубликованном постановлении также говорится, что в возбуждении уголовного дела было отказано «в связи с отсутствием события преступления».

Вот сидит человек под полным ежесекундным надзором в тюрьме. Политик, известный на весь мир, лидер оппозиции, главный враг Путина, которого уже пытались убить. А потом раз и умирает за час от комбинированного заболевания. И больше нам знать не положено. Расследовать нечего», — продолжила она.

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