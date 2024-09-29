СМИ: Навального могли отравить в колонии

The Insider опубликовал несколько документов, связанных с гибелью Алексея Навального в колонии «Полярный волк». Издание утверждает, что они могут свидетельствовать о том, что Навального отравили.

Среди оказавшихся в редакции документов — две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти политика, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым. В первой версии документа сказано, что во время прогулки Алексей Навальный «почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья, о чем сообщил дежурному сотруднику учреждения». После этого сотрудник колонии, как сказано в постановлении, увел Навального с прогулки.

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«Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения», — сказано в постановлении.

Во второй версии документа, которая стала окончательной, нет информации о жалобах Навального на боли в животе, рвоту и судороги.

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Кроме того, в другом документе, который получил The Insider — списке «изъятых объектов» — есть пункт под названием «смывы рвотных масс». Издание отмечает, что, согласно документу, образцы рвоты были отданы на экспертизу, хотя официально о ней не сообщалось.

The Insider пишет, что полученные изданием бумаги подтверждают слова Юлии Навальной о том, что ее погибший муж «в последние минуты перед смертью жаловался на острую боль в животе».

Лечивший Алексея Навального после отравления «Новичком» в 2020 году реаниматолог Александр Полупан считает, что официальная причина смерти политика не объяснеяет указанные в документах симптомы.

«Едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество», — рассказал медик.

Как пишет The Insider, с мнением Полупана согласились и другие опрошенные изданием врачи.