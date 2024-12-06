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Мир

Дешевый древний вагон принес семье десятки тысяч долларов за год

14:17 06.12.2024
Дешевый древний вагон принес семье десятки тысяч долларов за год

Американская семья купила железнодорожный вагон 1909 года за три тысячи долларов и превратила его в популярное место для отдыха, зарабатывая на аренде более 90 тысяч долларов в год. Об этом пишет NBC.

Фото: CNBC

Вагон под номером 306 курсировал по направлению Вашингтон—Айдахо—Монтана с 1909 по 1950-е годы. После этого он оставался заброшенным в течение нескольких десятилетий, пока его не заметил отец 27-летнего Айзека Френча — жителя штата Айдахо в США. Мужчина зашел туда и увидел загнившие стены и бездомных кошек внутри вагона, однако все же решил, что из этого «может получиться нечто грандиозное». 

В 2020 году семья Френча купила вагон за три тысячи долларов и решила перевезти его на другой участок земли, откуда открываются лучшие виды на сельскую местность. Перевозка вагона и ремонт строения обошелся в 147 тысяч долларов США. Расходы включали в себя строительство платформы, ремонт, ландшафтный дизайн и покупку мебели.

Большую часть работы члены семьи сделали сами, пытаясь восстановить вагон в соответствии с оригинальным дизайном. Френч рассказал, что сам разрисовывал внешние стены вагона, основываясь на старой фотографии, которую он нашел. 

Семья решила, что будет сдавать отреставрированный вагон на онлайн-площадке для размещения краткосрочной аренды частного жилья Airbnb. Чтобы сделать его пригодным для жизни, хозяева вагона преобразовали пассажирское купе в гостиную, добавили кухонный уголок и газовую плиту. Они также соорудили ванную комнату с амбарной дверью и обустроили бывшее почтовое отделение вагона под спальню с кроватью размера «кинг-сайз».

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«Наши гости в восторге. Они просыпаются утром и любуются потрясающими панорамными видами на сельскую местность. Это действительно потрясающее место для сна»,  — утверждает Френч.

Чтобы усилить впечатления гостей, они также добавили зеркальную сауну, гидромассажную ванну и камин прямо на улице.

«Идея заключалась в том, чтобы отразить окружающую природу. У нас есть красивые сосны и потрясающий вид, поэтому мы решили, что это будет интересное сочетание новой и старой эпохи»   — сказал Френч.  

Отмечается, что стоимость проживания в отреставрированном вагоне поезда 1909 года составляет от 325 до 350 долларов за ночь.

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Фото:CNBC

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