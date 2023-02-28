Единственный доступный метод лечения ВИЧ сегодня — это антиретровирусная терапия. Она позволяет остановить размножение частиц вируса в крови и предотвратить развитие СПИДа, но не полностью избавиться от вируса. Тем не менее иногда врачам удается этого добиться — таких случаев в мире пока всего три, а о последнем стало известно буквально на днях. «Холод» рассказывает об этом.

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В конце февраля 2023-го журнал Nature рассказал историю 53-летнего пациента, который смог вылечиться от ВИЧ-инфекции. В 2013 году команда врачей-исследователей из Германии удалила раковые клетки из костного мозга мужчины, больного ВИЧ и лейкемией, а затем пересадила ему стволовые клетки с определенной мутацией. Эта мутация предотвращает выделение на поверхность клеток белка CCR5, с помощью которого ВИЧ в них и проникает. Таким образом клетки костного мозга и крови мужчины стали устойчивыми к вирусу.

После трансплантации пациент в течение пяти лет получал стандартную терапию, которая позволяет снизить концентрацию вируса в организме. Тем не менее ученые продолжали находить иммунные клетки, которые специфически реагировали на ВИЧ, а значит, вирус в организме сохранялся. Однако когда его иммунные клетки, которые обычно поражает ВИЧ, ввели мышам, вирус не размножался. В 2018 году пациент прекратил принимать терапию.

«Лондонский пациент»

В мае 2020 года стало известно еще об одном случае, когда человек вылечился от ВИЧ. 40-летний венесуэлец Адам Кастильехо из Лондона также болел раком крови: у него была лимфома Ходжкина. Кастильехо прошел через трансплантацию клеток костного мозга — «новые» клетки и обеспечили ему защиту от ВИЧ. Через два с половиной года после окончания антиретровирусной терапии в его крови не нашли активных частиц вируса.

«Берлинский пациент»

Первым человеком в мире, который смог вылечиться от ВИЧ, стал американец Тимоти Рэй Браун. В 1995 году, когда Брауну было 29 лет, у него диагностировали ВИЧ, а спустя еще 11 лет — рак крови (острый миелоидный лейкоз).

В 2007 году Браун тоже прошел через трансплантацию клеток костного мозга: это было нужно для лечения лейкемии. Через три года после процедуры и прекращения антиретровирусной терапии исследователи не обнаружили ВИЧ в его крови.

Спустя 12 лет после трансплантации клеток у Брауна произошел рецидив рака крови, а в сентябре 2020-го болезнь перетекла в последнюю стадию. 29 сентября 2020 года Браун умер в возрасте 54 лет.

Можно ли вылечить всех, если это работает?

Профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета говорил, что лечение стволовыми клетками используется в последнюю очередь — только для пациентов с ВИЧ, у которых «также есть опасные для жизни злокачественные заболевания крови» — к ним как раз относится лейкемия.

«Такое лечение не будет широко предлагаться пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение», — отмечал Гупта. Другие эксперты подтверждали его слова и говорили, что такая процедура не может проводиться всем пациентам с ВИЧ, поскольку риски слишком велики.

Однако, как говорил Эндрю Фридман, специалист по инфекционным заболеваниям и почетный врач-консультант Кардиффского университета, несмотря на то что этот тип лечения не подходит миллионам людей, живущих с ВИЧ, он может помочь в разработке лекарства от этого вируса.