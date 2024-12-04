В Финляндии сняли с продажи пиво с обнаженным Путиным 

В финском городе Эспоо появилось и тут же исчезло с полок украинское пиво Putin Huilo. На этикетке напитка был изображен обнаженный Владимир Путин. Об этом пишут эстонское издание Postimees и финская газета Helsingin Sanomat.

Речь идет о продуктовом магазине K-Citymarket в торговом центре Iso Omena под Хельсинки. Около недели там продавалось пиво Putin Huilo, на этикетке которого изображен сидящий в одной шапке обнаженный Путин с «размытыми интимными частями тела». У него на коленях сидит бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Рядом с Путиным стоит персонаж в костюме Чебурашки, который похож на бывшего президента Украины Виктора Януковича. В руках он держит табличку: «Я законный! Я жив!».

Владелец магазина Тони Покела снял с продажи этот напиток после звонка журналистов Helsingin Sanomat. Реализацию пива Putin Huilo он назвал «глупостью». Он рассказал, что пиво поступило только на прошлой неделе и больше он не продаст и банки.

Покела рассказал, что это пиво в Финляндию поставляет компания Beverage Partners Finland, которая распространяет и другие украинские товары. Он также заявил, что убрал с полок пиво по принципиальным соображениям, так как бизнес, по его мнению, не должен участвовать в политических дебатах.

«Это область, которой мы не хотим заниматься. Мы хотим сосредоточиться на грамотном и профессиональном обслуживании клиентов без рекламных уловок», — сказал он Helsingin Sanomat.

При этом Postimees пишет, что Putin Huilo не является новинкой и его уже давно можно купить в нескольких магазинах Финляндии.