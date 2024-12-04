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Интернет и мемы

Google удалил 130 тысяч единиц контента по просьбе России в 2024 году

17:22 04.12.2024

За первое полугодие 2024 года компания Google удалила более 130 тысяч единиц контента по запросам российских властей. Это следует из отчета Google о прозрачности (Google Transparency Report).

По сравнению с прошлым годом число удалений значительно снизилось. Согласно тому же отчету, за первое полугодие 2023 года Google удалил по запросу российских властей более 334 тысяч единиц контента. Всего же за 2023 год было удалено более 416 тысяч единиц контента.

За первое полугодие 2024 года российские государственные органы (среди которых суды, Роскомнадзор, МВД и другие) направили в Google 26 515 запросов на удаление контента. 

Значительная часть из них — 10 691 — это требования по удалению контента с YouTube, где госорганы мотивировали свои требования соображениями «национальной безопасности». Другие запросы касались поисковой выдачи Google, приложений в Play Store и других сервисов Google. 

В запросах российских госорганов содержались требования по удалению 318 452 единиц контента. Более 130 тысяч единиц контента в итоге были удалены Google. 

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Тем не менее, российские суды продолжают штрафовать Google за неудаление информации со своих ресурсов. Так, только в ноябре 2024 года корпорации назначили два штрафа за невыполнение требований властей по удалению контента на общую сумму в 7,4 миллиона рублей

Всего с конца 2021 года российские власти назначили Google штрафы за неудаление запрещенной информации в более чем 33 миллиарда рублей. В январе 2024 года «Интерфакс» отметил, что информация о долге отсутствует в базе данных ФССП, то есть долги по штрафам, вероятно, были выплачены. В мае 2022 года корпорация выплатила штраф в 7,2 миллиардов рублей. В марте 2022 года российская ООО «Гугл» начала процедуру банкротства.

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