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Мир

Компании обяжут покупать страховку от климатических рисков

17:35 03.12.2024

В Италии с 1 января 2025 года каждая компания будет обязана приобрести страховку для защиты своих активов от наводнения, оползней и других стихийных бедствий, которые стали происходить чаще из-за глобального потепления. Однако у экспертов есть опасения, что страховые агенты могут отказаться работать с компаниями в уязвимых регионах страны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, с 2009 по 2023 годы климатические потери Европы — континента, который быстрее всех прогревается, — увеличивались на 2,9% в год. Уже в 2024 году жители континента столкнулись с эпическими лесными пожарами в Греции, разрушительной засухой в Сицилии и принесшими ущерб наводнениями в Великобритании, Центральной Европе и Испании. 

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В Италии самую большую опасность среди населения вызывают наводнения. Отмечается, что большая часть компаний малого и среднего бизнеса вообще не имеют защиты от стихийных бедствий.

Согласно исследованию Центрального банка страны в 2024 году, вероятность банкротства компаний, пострадавших от наводнения, повышается на 7%. Компании, которые переживут наводнения, в свою очередь столкнутся с падением выручки в течение трех лет в среднем на 5%.

Сообщается, что новый закон в Италии обязывает всех страховщиков оформлять полисы, иначе им будут грозить штрафы. План будет поддерживаться перестраховочным фондом в размере пяти миллиардов евро, созданным государственным финансовым учреждением.

Однако, как отмечает издание, существуют опасения, что запуск подобной программы может быть отложен. Одна из причин — риск того, что какая-либо крупная катастрофа исчерпает ресурсы нового фонда. Также есть опасения того, что страховщики могут отказаться работать в наиболее уязвимых районах, как это уже происходит в США.

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Согласно данным Европейского управления по страхованию и профессиональным пенсиям (EIOPA) в период с 1980 по 2021 год, разрыв в страховой защите по всей Европе — разница между застрахованными и незастрахованными убытками от климатических катастроф, — оценивался в 75%. В Италии этот показатель для всех стихийных бедствий составляет около 80%.

В 2024 году итальянская компания Assicurazioni Generali SpA сообщила о «значительном» ущербе в размере 930 миллионов евро, вызванном «неблагоприятными погодными условиями» на всем континенте. Смертоносные наводнения в центральной и восточной Европе принесли страховщикам одни из самых серьезных региональных убытков в этом году, пишет Bloomberg.

«Это вызывает серьезную озабоченность у страховщиков и политиков, и если не будут приняты меры, то разрыв в страховой защите будет увеличиваться», — предупредила председатель EIOPA Петра Хиелкема. 

Если погодные условия не изменятся, то рост страховых взносов сделает страхование менее доступным в самый нужный момент. В докладе Европейского центрального банка и EIOPA говорится, что расширение разрыва в страховой защите может повысить «риски финансовой стабильности и сократить кредитные резервы» в странах, подверженных высокому риску катастроф.

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