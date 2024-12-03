Китай начал блокировать платежи российских банков

Китайские кредитные организации начали блокировать платежи из российских банков, которые попали под новые санкции Минфина США. В последний пакет ограничений попал в том числе и Газпромбанк — последний крупный российский банк, которому удавалось избежать рестрикций с 2022 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей российского бизнеса.

Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин подтвердил изданию, что большинство китайский контрагентов уже прекратили любые сделки с Россией. Например, так поступил старейший китайский банк Bank of China. Другая китайская кредитная организация, Bank of Kunlun, стала рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских банков, попавших под санкции.

«Известия» уточняют, что проблема с платежами взаимосвязана с поставками импортных товаров из Китая. Например, именно через Китай Россия получает товары «двойного назначения» — технику и металлы. Как правило сделки по импортным товарам оплачиваются на два месяца вперед, поэтому сейчас российский потребитель не почувствует на себе никакие трудности, разъяснил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.

Тем не менее за эти два месяца российскому бизнесу нужно будет найти обходные пути в новых условиях, если он хочет продолжать работать с Китаем. Один из вариантов — использовать региональные российские банки, которые не попали под санкции Запада. Они могут сотрудничать с маленькими китайскими банками, уточняет газета.

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Еще один способ — проводить транзакции через доверенных платежных агентов, которые будут получать определенную комиссию с каждой сделки за сотрудничество. Эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич предупредила, что такой способ нужно сначала проверять на маленьких суммах и смотреть, действительно ли платеж проходит.

Эксперты расходятся во мнении относительно того, изменится ли ситуация с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Порошин из АО «Первая Группа» не верит, что Вашингтон ослабит санкционное давление, когда Трамп официально вступит в должность в январе 2025 года. Другое мнение выразил Тараповский из Anderida Financial Group: он считает, что Трамп может упростить именно вторичные санкции, которых так сильно боится китайская сторона.

В начале осени, еще до введения санкций против Газпромбанка, российские банки начали перестраховываться в сделках с Китаем. Они требовали у компаний-импортеров, которые сотрудничают с Пекином, письменного заверения в том, что платеж в Китай точно пройдет и местный банк готов принять деньги из России. Дело в том, что китайские банки начали возвращать оплату из-за угрозы вторичных санкций, а возврат денег — муторная процедура, которую российские кредитные организации хотят избежать.