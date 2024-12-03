Владелец православного канала «Спас» подал жалобу на Google

«Фонд православного телевидения», владелец российского телеканала «Спас», подал жалобу на материнскую компанию Google Alphabet Inc в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление от 11 ноября, которое было направлено в SEC.

Владелец «Спаса» пожаловался на то, что компания Alphabet скрывает от своих акционеров информацию о судебных разбирательствах с российскими телеканалами. Российская сторона считает, что Alphabet не соблюдает правила отчетности SEC, по которым компания обязана подавать полноценную и достоверную информацию о своей деятельности. Такие действия вводят в заблуждение акционеров компании, а «упущение существенного факта» при продаже ценных бумаг является незаконным, говорится в заявлении.

РБК отмечает, что Google все же указывал о незавершенных юридических вопросах, связанных с Россией, в своем отчете за второй квартал 2024 года. В частности, часть споров «связана с закрытием счетов, в том числе лиц, подвергшихся санкциям». Кроме того, Google не скрывал, что компания подверглась «прогрессирующим штрафам». Тем не менее Alphabet отрицала, что открытые в России дела негативно скажутся на деятельности Google.

Представители «Спаса» настаивают, что Alphabet должна предоставить своим инвесторам подробную и точную информацию о своих делах. Так считает директор юридической фирмы Pagel Schulenburg Зане Хартман, которая представляет интересы российского канала в суде в ЮАР. Искажение или умалчивание информации — это прямое нарушение, заключила Хартман.

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«Если подтвердится, что Alphabet намеренно скрыла информацию о судебном разбирательстве с целью манипулирования собственными акциями, это может привести к рассмотрению уголовных дел в SEC или к возбуждению частных исков понесшими убытки акционерами Alphabet», — заявил директор Pagel Schulenburg.

Знакомый с ходом дела источник сообщил РБК, что российские юридическое лицо Google — ООО «Гугл» — должен российским каналам 8 ундециллионов рублей неустойки. Ундециллион — это единица с 36 нулями, такая сумма превышает весь объем денежной массы в мире в принципе.

Такая огромная сумма набралась из-за штрафа, который в марте 2023 году получило ООО «Гугл». Арбитражный суд Москвы вынес такое решение за то, что YouTube (принадлежит компании Google) не стал восстанавливать каналы российских телеканалов на своей платформе. За неисполнение решение суда каждый день начисляется неустойка в размере 100 тысяч рублей. Это сумма удваивается каждую неделю.

От блокировки пострадал не только «Спас», но и телеканал Минобороны «Звезда», «Первый канал», НТВ, RT и другие. За 2024 год видеохостинг заблокировал как минимум 83 канала, связанных с Россией.

В эфир «Спаса» выходит, среди прочих, программа скандального протоиерея Андрея Ткачева. Например, он раскритиковал женщин, которые находятся у власти, так как, по его мнению, женщина по природе своей должна быть домохозяйкой. Кроме того, Ткачев является ярым критиком абортов: он считает, что плод внутри женщины не принадлежит ей, поэтому она не имеет права распоряжаться его судьбой.