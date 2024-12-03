Бывшего любовника близкого к главе Сбера Андрея Курпатова посадили на шесть лет

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Алексея Иевского к шести годам колонии по делу о краже и мошенничестве, сообщает пресс-служба судов города. Иевского обвинил в мошенничестве телеведущий и психолог Андрей Курпатов. Иевский работал помощником Курпатова, и в то же время мужчины были любовниками.

Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии Общество 8 минут чтения

Как сказано в приговоре, Иевский должен был покупать имущество на имя Курпатова за его деньги, но присваивал средства себе. Согласно решению суда, Иевский получил около 42 миллионов рублей для покупки земельных участков, доли в квартире и автомобиля Porsche Cayenne Coupe.

Алексея Иевского признали виновным в краже часов Breguet и сережек Mercury общей стоимостью около четырех миллионов рублей. Также в приговоре сказано, что Иевский оформил на себя юридическое лицо, через которое партнеры должны были получать равный доход с продажи онлайн-курсов Курпатова, однако Иевский не перевел Курпатову около 36 миллионов рублей из 112 миллионов.

Я опустилась на самое дно Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться Общество 21 минута чтения

Ранее Курпатов сообщал в показаниях, что выписал на имя Алексея Иевского генеральную доверенность, чтобы ассистент покупал для него имущество, но Иевский якобы записывал все на свое имя. По версии Иевского, это имущество было подарками бойфренда.

По мнению Константина Иевского, дело против его сына было возбуждено благодаря связям Андрея Курпатова с главой Сбера Германом Грефом. Курпатов с 2019 года возглавляет лабораторию нейронаук и поведения человека в корпорации.

Прокуратура запрашивала для Алексея Иевского 13 лет реального срока, защита требовала его оправдать. Суд приговорил Иевского к шести годам колонии общего режима. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск и обязал Иевского выплатить Курпатову 78 миллионов рублей.