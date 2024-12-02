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Мир

Власти ЕС признались в неспособности остановить поставки в Россию компонентов для оружия

09:58 02.12.2024

Евросоюз не в состоянии остановить поставки в Россию компонентов, которые могут использоваться для производства оружия. Об этом на пресс-конференции во время визита в Киев заявил новый глава Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, для этого требуется введение множества целевых санкций по всему миру.

Кошта подчеркнул, что напрямую европейские компании не поставляют в Россию товаров двойного назначения. По его словам, компоненты для производства вооружений «поставляются в третьи страны как обычные товары».

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Чтобы не допустить последующую перепродажу таких товаров в Россию, необходимо ввести целый ряд целевый санкций, пояснил Кошта. «Очень сложно урегулировать этот вопрос, поскольку он требует точных целевых санкций по всему миру», — пояснил глава Евросовета. Он добавил, что Брюссель «активно работает с властями Украины, чтобы идентифицировать эти компоненты», а также проводит «огромную работу с частными компаниями по всему миру», чтобы добиться от них соблюдения уже введенных европейскими властями ограничений.

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Всего после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Евросоюз ввел против России 14 пакетов санкций. Кроме того, сообщалось о разработке 15-го пакета ограничений. При этом уже введенные санкции включают в себя запрет на поставку в Россию технологий военного и двойного назначения.

В Вашингтоне ранее утверждали, что введенные против Москвы международные санкции лишили российский оборонно-промышленный комплекс возможности производить и обслуживать вооружение, необходимое для ведения войны в Украине. Однако, в феврале 2024 года власти США признали, что Россия оказалась способна поддерживать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на действующие ограничения.

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