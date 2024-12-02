СМИ: Турция рискует оказаться втянутой в конфликт с Россией в Сирии

Наступление сирийских повстанцев на позиции войск режима Башара Асада, поддерживаемого Москвой, может втянуть Турцию в конфликт с Россией в Сирии. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

На прошлой неделе силы сирийской оппозиции, которые поддерживают турецкие власти, во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» начали масштабное наступление. В результате им удалось взять под контроль город Алеппо и всю провинцию Идлиб, расположенную южнее этого города. После этого силы повстанцев продолжили наступление в направлении Хамы.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей сирийской оппозиции писало, что зеленый свет к наступлению дала Турция. При этом источники издания среди турецких чиновников утверждали, что изначально планировалось провести лишь ограниченные наступательные действия, целью которых было остановить атаки правительственных войск. Однако после начала наступления войска, верные режиму Башара Асада, начали отступать, чем решили воспользоваться оппозиционные силы, расширив масштаб операции.

При этом представитель турецкого МИДа Онджу Кечели заявил, что Анкара стремится избежать нежелательной эскалации напряженности в регионе. «Всплеск боевых действий увеличил шансы на появление еще одной жестокой и дестабилизирующей зоны боевых действий на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с ХАМАС в Газе и “Хезболлой” в Ливане»… Это также рискует втянуть Россию и Турцию — каждая из которых имеет свои собственные интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямой тяжелый конфликт друг против друга», — пишет AP.

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В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии Минобороны России изданию РБК сообщили, что российские военные, находящиеся там, помогают войскам Башара Асада в отражении атак повстанцев в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. В частности, в ведомстве заявили, что 1 декабря были нанесены удары «по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления» в Сирии, в результате уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.