EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп пригрозил странам БРИКС торговой войной за попытку отказаться от доллара

08:47 02.12.2024

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% тарифы на ввоз продукции из стран-членов БРИКС, если те не откажутся от планов по замещению американского доллара в качестве основной расчетной валюты. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США», — говорится в сообщении. «Они могут пойти и найти другого „лоха!“ Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой», — добавил он.

Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
Общество8 минут чтения

О необходимости создания «международной резервной валюты» на основе корзины валют БРИКС с 2022 года заявлял Владимир Путин. Незадолго до саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре 2024 года, в российских СМИ обсуждалась идея создания новой глобальной финансово-платежной системы под названием BRICS Bridge, которая призвана стать альтернативой системе SWIFT, «нанести удар по доминированию США в мировых финансах» и «защитить Россию и ее друзей от санкций». На пресс-конференции по итогам саммита Путин сообщил, что БРИКС не станет создавать новую платежную систему или отказываться от доллара в расчетах.

Поджег и смотрел
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
Криминал21 минута чтения

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что очень любит торговые войны, «потому что их легко выигрывать», а слово «тариф» называл своим любимым. Во время своего первого президентского срока он вводил пошлины на поставку товаров из европейских стран, что вызвало там недоумение, а затем вынудило страны Евросоюза принять ответные меры. 

Уже после своей победы на американских президентских выборах в 2024 году Трамп пригрозил ввести повышенные таможенные пошлины на товары, поставляемые из Мексики и Канады. В конце ноября он обвинил эти страны в причастности к нелегальной миграции и ввозу наркотиков в США и пообещал обложить канадский и мексиканский импорт 25% тарифами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.