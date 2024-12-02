Трамп пригрозил странам БРИКС торговой войной за попытку отказаться от доллара

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% тарифы на ввоз продукции из стран-членов БРИКС, если те не откажутся от планов по замещению американского доллара в качестве основной расчетной валюты. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США», — говорится в сообщении. «Они могут пойти и найти другого „лоха!“ Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой», — добавил он.

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О необходимости создания «международной резервной валюты» на основе корзины валют БРИКС с 2022 года заявлял Владимир Путин. Незадолго до саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре 2024 года, в российских СМИ обсуждалась идея создания новой глобальной финансово-платежной системы под названием BRICS Bridge, которая призвана стать альтернативой системе SWIFT, «нанести удар по доминированию США в мировых финансах» и «защитить Россию и ее друзей от санкций». На пресс-конференции по итогам саммита Путин сообщил, что БРИКС не станет создавать новую платежную систему или отказываться от доллара в расчетах.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял, что очень любит торговые войны, «потому что их легко выигрывать», а слово «тариф» называл своим любимым. Во время своего первого президентского срока он вводил пошлины на поставку товаров из европейских стран, что вызвало там недоумение, а затем вынудило страны Евросоюза принять ответные меры.

Уже после своей победы на американских президентских выборах в 2024 году Трамп пригрозил ввести повышенные таможенные пошлины на товары, поставляемые из Мексики и Канады. В конце ноября он обвинил эти страны в причастности к нелегальной миграции и ввозу наркотиков в США и пообещал обложить канадский и мексиканский импорт 25% тарифами.