EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Скрипаля могли отравить из-за имевшихся у него данных о Путине

18:33 02.12.2024

Британские власти утверждают, что Владимир Путин мог лично распорядиться об убийстве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку тот располагал информацией о «преступном хищении» Путиным доходов от производства металлов. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее эксперты Министерства иностранных дел Великобритании уже пришли к выводу о том, что Путин лично отдал приказ об отравлении Скрипаля, поскольку, по данным издания, «невозможно представить, чтобы такая дерзкая акция была осуществлена без его согласия». Однако причина покушения оставалась неизвестной. 

Давая свидетельские показания, Скрипаль заявил, что во время работы в ГРУ он имел доступ к «секретной информации» и «был в курсе сообщений о том, что Путин был вовлечен в незаконную деятельность, связанную с продажей редких металлов». Во время допроса в 2018 году бывший полковник разведки рассказал, что Путин «присвоил» доходы от продажи алюминия.

Джонатан Аллен, генеральный директор по обороне и разведке Министерства иностранных дел заявил, что доверяет утверждениям Скрипаля. 

Джо Байден помиловал своего сына
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
Мир4 минуты чтения

«Вполне логично, что если он [Скрипаль] работал старшим сотрудником ГРУ, у него был бы доступ к секретной информации. Что касается обвинений в адрес Путина, то очень сложно точно знать, что происходит в России. Гражданское общество практически отсутствует, независимые СМИ закрыты, судебная система защищает правительство и Путина», — утверждает Аллен.

По его словам, в открытом доступе уже существует множество публикаций, доказывающих связь высокопоставленных российских чиновников, в том числе Путина, с контролем над природными ресурсами и получением от них прибыли.

The Guardian отмечает, что с октября в Великобритании также ведется расследование по поводу смерти местной жительницы Дон Стерджесс из-за отравления «Новичком» — это произошло через несколько месяцев после отравления Скрипалей в Солсбери.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.