Скрипаля могли отравить из-за имевшихся у него данных о Путине

Британские власти утверждают, что Владимир Путин мог лично распорядиться об убийстве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку тот располагал информацией о «преступном хищении» Путиным доходов от производства металлов. Об этом сообщает The Guardian.
Ранее эксперты Министерства иностранных дел Великобритании уже пришли к выводу о том, что Путин лично отдал приказ об отравлении Скрипаля, поскольку, по данным издания, «невозможно представить, чтобы такая дерзкая акция была осуществлена без его согласия». Однако причина покушения оставалась неизвестной.
Давая свидетельские показания, Скрипаль заявил, что во время работы в ГРУ он имел доступ к «секретной информации» и «был в курсе сообщений о том, что Путин был вовлечен в незаконную деятельность, связанную с продажей редких металлов». Во время допроса в 2018 году бывший полковник разведки рассказал, что Путин «присвоил» доходы от продажи алюминия.
Джонатан Аллен, генеральный директор по обороне и разведке Министерства иностранных дел заявил, что доверяет утверждениям Скрипаля.
«Вполне логично, что если он [Скрипаль] работал старшим сотрудником ГРУ, у него был бы доступ к секретной информации. Что касается обвинений в адрес Путина, то очень сложно точно знать, что происходит в России. Гражданское общество практически отсутствует, независимые СМИ закрыты, судебная система защищает правительство и Путина», — утверждает Аллен.
По его словам, в открытом доступе уже существует множество публикаций, доказывающих связь высокопоставленных российских чиновников, в том числе Путина, с контролем над природными ресурсами и получением от них прибыли.
The Guardian отмечает, что с октября в Великобритании также ведется расследование по поводу смерти местной жительницы Дон Стерджесс из-за отравления «Новичком» — это произошло через несколько месяцев после отравления Скрипалей в Солсбери.