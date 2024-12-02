Британские власти утверждают, что Владимир Путин мог лично распорядиться об убийстве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку тот располагал информацией о «преступном хищении» Путиным доходов от производства металлов. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее эксперты Министерства иностранных дел Великобритании уже пришли к выводу о том, что Путин лично отдал приказ об отравлении Скрипаля, поскольку, по данным издания, «невозможно представить, чтобы такая дерзкая акция была осуществлена без его согласия». Однако причина покушения оставалась неизвестной.

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Давая свидетельские показания, Скрипаль заявил, что во время работы в ГРУ он имел доступ к «секретной информации» и «был в курсе сообщений о том, что Путин был вовлечен в незаконную деятельность, связанную с продажей редких металлов». Во время допроса в 2018 году бывший полковник разведки рассказал, что Путин «присвоил» доходы от продажи алюминия.

Джонатан Аллен, генеральный директор по обороне и разведке Министерства иностранных дел заявил, что доверяет утверждениям Скрипаля.

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«Вполне логично, что если он [Скрипаль] работал старшим сотрудником ГРУ, у него был бы доступ к секретной информации. Что касается обвинений в адрес Путина, то очень сложно точно знать, что происходит в России. Гражданское общество практически отсутствует, независимые СМИ закрыты, судебная система защищает правительство и Путина», — утверждает Аллен.

По его словам, в открытом доступе уже существует множество публикаций, доказывающих связь высокопоставленных российских чиновников, в том числе Путина, с контролем над природными ресурсами и получением от них прибыли.

The Guardian отмечает, что с октября в Великобритании также ведется расследование по поводу смерти местной жительницы Дон Стерджесс из-за отравления «Новичком» — это произошло через несколько месяцев после отравления Скрипалей в Солсбери.