Меркель рассказала об унижениях на встречах с Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах под названием «Свобода» рассказала о сексизме, с которым ей пришлось столкнуться в начале политической карьеры, и об унизительных подарках Владимира Путина. Об этом пишет «Медуза».

Так, по словам Меркель, долгое время к ней относились так, будто она по квоте получила должность министра по делам женщин и молодежи. Она рассказала, что политики-консерваторы делали ей замечания по поводу короткой стрижки и давали понять, что она «выглядит несуразно в длинных юбках и свитерах». Меркель также рассказала, что ее любовь к цветным пиджакам и брючным костюмам, вероятно, связана с падением Берлинской стены, так как когда она жила в восточном Берлине, ей не хватало яркой одежды.

Кроме того, в начале карьеры Меркель ее однопартийцы из Христианско-демократического союза постоянно критиковали ее за то, что та жила со своим партнером в гражданском браке. Она вышла замуж за Иоахима Зауэра только в 1998 году. Все это время она была не готова пойти на это, опасаясь обвинений во вступлении в брак ради карьеры.

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Две трети мемуаров Меркель посвящены ее будням: в частности, она описала встречи с Путиным. По словам бывшего канцлера, эти встречи ее раздражали, так как Путин постоянно опаздывал, общался с ней фамильярно и дарил унизительные подарки. Меркель пишет, что всегда видела в Путине «черты диктатора», а также рассказала, как он в 2014 году «соврал ей, что вооруженные люди без опознавательных знаков в Крыму — это вовсе не российские военные».

Кроме того, Путин смеялся над тем, что Меркель боится собак. В конце ноября тот повторно извинился за инцидент, произошедший в ходе одной из встреч в Сочи в 2007 году. Тогда на переговорах в резиденции «Бочаров ручей» присутствовала собака Путина, лабрадор Кони. Меркель считает, что Путин, зная о ее страхе, специально впустил собаку.

«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе такую душевную боль. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения», — сказал на прошлой неделе Путин, комментируя книгу экс-канцлера. Он также добавил, что в случае новой встречи он больше «ни в коем случае не будет этого делать».