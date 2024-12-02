Мужчина получил компенсацию за отсутствие фирменного узора на батончике Mars

Британцу выплатили компенсацию в 2 фунта стерлинга (267 рублей) за то, что на купленном им шоколадном батончике Mars не оказалось фирменного узора — он был гладкий. Батончик принес его покупателю известность в интернете, пишет The Guardian.

34-летний ведущий Гарри Сигер купил шоколадный батончик Mars на станции техобслуживания в графстве Оксфордшир, когда ехал с друзьями на выставку классических автомобилей. По его словам, сняв этикетку, он обнаружил необычайную гладкость батончика — на нем не было фирменного рифления. Сначала мужчина даже подумал, что в Mars могли полностью отказаться от знаменитого рифленого верха батончика.

«Я на самом деле забыл об этом. Однако на следующий день вспомнил и подумал: “А почему бы мне не написать им и не узнать, что случилось? Может, они что-то упустили и не заметили этого?”» — поделился воспоминаниями Сигер.

Фото: Harry Seager/SWNS

Представители компании оказались немногословны и не объяснили мужчине, что произошло. «Они вели себя очень скрытно, практически сразу перешли к компенсации, вместо того чтобы рассказать, какой был производственный дефект», — рассказал британец.

Он добавил, что компенсация его не интересовала — он лишь хотел выяснить, какой сбой в производственном процессе мог привести к отсутствию рифления на батончике.

По данным The Guardian, в ноябре в компании объяснили, что батончик «проскользнул» через производственную линию. Там также заверили потребителей, что рифленый дизайн остается неизменным.

Отмечается, что фотография гладкого батончика Сигера вызвала интерес у тысяч участников фейсбук-группы «Скучные мужчины». Они рассказали британцу, что батончик не прошел обработку машиной под названием энробер, которая обдувает верх слоем шоколада.

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«На вкус он был такой же. Просто верх был тоньше обычного, не такой плотный», — рассказал Сигер.

Батончики Mars впервые начали изготавливать вручную в 1932 году в городе Слау, графство Беркшир, и их производство продолжается там по сей день. Эти батончики являются самыми популярными в Великобритании, пишет издание.