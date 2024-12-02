Мужчина получил компенсацию за отсутствие фирменного узора на батончике Mars

Британцу выплатили компенсацию в 2 фунта стерлинга (267 рублей) за то, что на купленном им шоколадном батончике Mars не оказалось фирменного узора — он был гладкий. Батончик принес его покупателю известность в интернете, пишет The Guardian.
34-летний ведущий Гарри Сигер купил шоколадный батончик Mars на станции техобслуживания в графстве Оксфордшир, когда ехал с друзьями на выставку классических автомобилей. По его словам, сняв этикетку, он обнаружил необычайную гладкость батончика — на нем не было фирменного рифления. Сначала мужчина даже подумал, что в Mars могли полностью отказаться от знаменитого рифленого верха батончика.
«Я на самом деле забыл об этом. Однако на следующий день вспомнил и подумал: “А почему бы мне не написать им и не узнать, что случилось? Может, они что-то упустили и не заметили этого?”» — поделился воспоминаниями Сигер.
Представители компании оказались немногословны и не объяснили мужчине, что произошло. «Они вели себя очень скрытно, практически сразу перешли к компенсации, вместо того чтобы рассказать, какой был производственный дефект», — рассказал британец.
Он добавил, что компенсация его не интересовала — он лишь хотел выяснить, какой сбой в производственном процессе мог привести к отсутствию рифления на батончике.
По данным The Guardian, в ноябре в компании объяснили, что батончик «проскользнул» через производственную линию. Там также заверили потребителей, что рифленый дизайн остается неизменным.
Отмечается, что фотография гладкого батончика Сигера вызвала интерес у тысяч участников фейсбук-группы «Скучные мужчины». Они рассказали британцу, что батончик не прошел обработку машиной под названием энробер, которая обдувает верх слоем шоколада.
«На вкус он был такой же. Просто верх был тоньше обычного, не такой плотный», — рассказал Сигер.
Батончики Mars впервые начали изготавливать вручную в 1932 году в городе Слау, графство Беркшир, и их производство продолжается там по сей день. Эти батончики являются самыми популярными в Великобритании, пишет издание.