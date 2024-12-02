Байден вопреки обещанию помиловал своего сына Хантера

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого признали виновным по двум уголовным делам. Об этом сообщил Белый дом. Ранее американский президент обещал этого не делать.

«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда наблюдал за тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном порядке», — говорится в заявлении.

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В 2023 году Хантера Байдена признали виновным сразу по двум уголовным делам. Так, в июне он признал вину в незаконном приобретении оружия. Суть обвинения сводилась к тому, что сын американского президента при покупке револьвера солгал, что не употребляет наркотики, хотя в действительности он тогда боролся с кокаиновой зависимостью.

Позже он также признался в неуплате налогов. Как сообщалось, с 2016 по 2019 год он задолжал налоговым органам 1,4 миллиона долларов. Байден-младший планировал заключить по этому делу сделку со следствием, но в 2024 году судья признал ее условия несоответствующими действующему американскому законодательству. Приговоры по обоим делам суды должны были огласить в середине декабря 2024 года.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена «нарушением правосудия». «Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social, имея в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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Сам Хантер Байден заявил, что после помилования займется помощью наркопотребителям. «Я признал ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни зависимости. Эти ошибки использовались для того, чтобы публично унижать и стыдить меня и мою семью в политических интересах… Я никогда не буду воспринимать сегодняшнее помилование как должное и посвящу свою жизнь… помощи тем, кто все еще болен»,— цитирует его агентство Associated Press.

Ранее американские СМИ писали, что, согласно национальному законодательству, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюремного заключения.