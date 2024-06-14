СМИ: Coca-Cola может вернуться в Россию 

Американская The Coca-Cola Company, которая ушла из России после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом пишут «Ведомости».

Как сообщается, заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности были поданы еще в апреле. В российском подразделении американского производителя газировки «Ведомостям» не ответили.

Опрошенные газетой юристы отмечают, что регистрация товарных знаков популярных напитков может говорить как о планах бренда вернуться на российский рынок, так и просто о желании сохранить права на ключевые бренды.

Читать еще От ампутации до вакцины Ученые обещают конец рака. Рассказываем про поворотные моменты этой борьбы

«Товарные знаки Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые ушли с российского рынка в 2022 году, могут потерять правовую охрану уже в 2025 году», — отметила гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиньшина. Она пояснила, что согласно нормам российского законодательства товарные знаки могут аннулировать если правообладатель не использует их в стране на протяжении трех лет.

После ухода Coca-Cola из России аналоги ее напитков начали продавать в стране под брендом «Добрый», который в 2023 году вошел в десятку наиболее популярных у россиян марок товаров повседневного спроса.

The Coca-Cola Company стала одной из первых крупных западных компаний, заявивших о приостановке о приостановке работы в России после начала войны. Компания сделала это через две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.