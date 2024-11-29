В России допустили увеличение возраста молодежи до 60 лет

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее», что молодежью в скором времени будут считать людей в возрасте до 60 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — утверждает Скворцова.

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«Интерфакс» отмечает, что, согласно классификации ВОЗ, молодежью считаются люди до 44 лет включительно. Люди в возрасте от 45 до 59 лет относятся к лицам среднего возраста, а люди от 60 до 74 лет — к лицам пожилого возраста. После 75 лет люди переходят в старческий возраст, а после 90 лет считаются долгожителями.

Как заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, в 2023 году средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года, а к 2036 году, по его прогнозам, она должна превысить 80 лет.

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Ранее стало известно, что рост продолжительности жизни в мире замедлился после «революции долголетия» в ХХ веке. Тогда люди стали жить дольше в среднем на три года каждое десятилетие.

При этом увеличение продолжительности жизни приводит к старению рабочей силы, из-за чего люди чаще вынуждены менять профессию после 45 лет, чтобы сохранить работу, и дольше не выходить на пенсию.

В свою очередь, международная группа ученых нашла способ продлить жизнь человека. Исследователи обнаружили в ДНК человека участок, отвечающий за старение. По их словам, в будущем это открытие позволит увеличить продолжительность жизни до 100 лет и более.