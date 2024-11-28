Ученые нашли способ продлить человеческую жизнь до 100 и более лет

Международной группе ученых, в состав которой входили сотрудники Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ), смогли выявить участок генома человека, отвечающий за продолжительность жизни и способствующий «здоровому старению». Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на опубликованные результаты исследования.

Авторы работы утверждают, что им удалось обнаружить участок человеческой ДНК, который влияет на возникновение и прогрессирование «старческих» заболеваний мышечной и нервной ткани. По словам ученых, в будущем результаты этой работы позволят добиться серьезного продления человеческой жизни. Для этого необходимо, как утверждается, необходимо подобрать «третьего родителя», чтобы обеспечить будущему потомству долгую и здоровую жизнь.

Как пояснили в БФУ, в организме млекопитающих есть разные виды молекул ДНК, которые отличаются по структуре и функциям. Так, например, в каждой человеческой клетке находится небольшой ее фрагмент, «расположенный не в ядре вместе с основным генетическим материалом, а в митохондриях, снабжающих клетку энергией». Эта структура называется митохондриальной ДНК (мтДНК).

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«Структура этой макромолекулы больше похожа на генетический материал бактерий и образует замкнутую кольцевую структуру. Основной гипотезой появления этой ДНК в организме человека считается древний симбиоз (взаимовыгодное объединение) прокариота (одноклеточного организма без выраженного ядра, например, бактерии) и эукариотической клетки животного», — пишет агентство.

Ученые рассказали, что последовательность «кирпичиков» этого генетического материала определяется не обоими родителями, а передается в неизменном виде от матери.

«В этой кольцевой молекуле есть «скользкие места», на которых машина, производящая копирование ДНК, «спотыкается» и «перескакивает» на другой похожий фрагмент, из-за чего часть информации теряется, и молекула становится короткой и «сломанной»», — сказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник Центра геномных исследований БФУ Константин Попадьин.

Он добавил, что когда внутри клетки накапливается «критическая масса» молекул митохондриальной ДНК без фрагмента генетического материала, то так называемая хозяйская клетка погибает и «развиваются заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, которые существенно ухудшают качество жизни человека».

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Коллектив ученых БФУ, МГУ, нескольких институтов Российской Академии наук и медицинских вузов вместе со специалистами из Австрии, Германии, Швейцарии, Японии и США выяснили, что митохондриальные ДНК долгожителей отличаются от мтДНК обычных людей.

«Мы предлагаем использовать материал групп без повторов в мтДНК в качестве потенциального третьего родителя в случае необходимости митохондриального переноса, когда мать ребенка в своей мтДНК несет вредные мутации. При этой процедуре вторая мама — донор мтДНК — предоставит будущему ребенку свою здоровую мтДНК и обеспечит более здоровую и продолжительную жизнь», — продолжил Попадьин. По его словам, в некоторых странах уже начали проводить подобные процедуры.