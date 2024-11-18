Рост продолжительности жизни заставляет людей менять профессию

Рост продолжительности жизни приводит к старению рабочей силы и к тому, что люди вынуждены менять профессию после 45 лет, дольше не выходя на пенсию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути».

Как пишет издание, согласно прогнозам, к 2050 году средняя продолжительность жизни в мире составит 77,1 лет, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 72,6 года. При этом на данный момент в странах, входящих в ОЭСР, около 41% работников старше 45 лет.

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Как утверждается в отчете, при смене профессии в 45-54 года вероятность сохранить должность для сотрудника составит 62%. Если человек не сменит сферу деятельности, то шанс остаться на работе составит лишь 54%. Также в документе говорится, что сменившие профессию сотрудники реже стремятся досрочно выйти на пенсию.

Авторы доклада считают, что правительства стран могут специально стимулировать смену профессии после 45 лет, однако этому может помешать дискриминация по возрастному признаку при приеме на работу, неудобное расположение нового места работы, недостаточное количество карьерных возможностей и отсутствие подходящего опыта и образования у соискателя.

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В докладе отмечается, что к смене профессии чаще готовы молодые сотрудники: люди до 30 лет готовы поменять сферу деятельности в 17% случаев, в то время как после 45 лет на этот шаг готовы пойти только 6%.

В России вопрос смены профессии стоит менее остро, отмечает «Коммерсантъ», поскольку продолжительность здоровой жизни не так велика, а доля населения старше 60 лет составляет 24%. Кроме того, по данным издания, в будущем из-за дефицита кадров на рынке труда работодатели сами будут готовить людей старшего возраста к работе на имеющихся вакантных должностях.

