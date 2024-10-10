Рост продолжительности жизни людей замедлился

Темпы роста продолжительности жизни замедлились. К такому выводу пришли американские ученые, изучив национальную статистику 10 стран за период с 1990 по 2019 год — до начала пандемии коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

По словам ученых, достижения в области здравоохранения и медицины «спровоцировали революцию долголетия в XX веке». В предыдущие две тысячи лет продолжительность жизни людей увеличивалась медленно — в среднем на один год каждые 100-200 лет. В XX веке темпы резко выросли — каждое десятилетие люди стали жить на три года дольше.

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В предыдущих исследованиях ученые предполагали, что такие темпы сохранятся и, возможно, большинство людей, рожденных после 2000 года, будут доживать до 100 лет. Однако в 1990 году профессор эпидемиологии и биостатистики Иллинойского университета в Чикаго Джей Ольшанский оспорил эту гипотезу и заявил, что человечество уже достигло своего «биологического потолка» в 85 лет.

В 2000 году профессор университета Алабамы в США Стивен Оуcтед поспорил на эту тему с Ольшанским и заявил, что в мире уже родился человек, который проживет до 150 лет.

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В последнем своем исследовании Ольшанский и его коллеги проанализировали национальную статистику стран с самой большой продолжительностью жизни (Австралии, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Испании, Швеции и Швейцарии), а также в Гонконга и США.

Согласно результатам исследования, продолжительность жизни людей в этих странах увеличилась всего на 6,5 лет с 1990 по 2019 год, а в США, помимо этого, снизилась средняя продолжительность жизни. Ученые прогнозируют, что недавно рожденные девочки в этих регионах имеют лишь 5,3% вероятности дожить до 100 лет, а мальчики — 1,8%, в то время как в среднем до столетия в этом веке смогут дожить лишь 15% женщин и 5% мужчин.

«Достижения в темпах роста продолжительности жизни неизбежно замедлятся. Игра в долголетие, в которую мы играем сегодня, отличается от той, что была сто лет назад, когда мы спасали младенцев, детей и женщин детородного возраста. Тогда темпы роста продолжительности жизни людей был значительным. Теперь это не так, поскольку мы сосредоточены на спасении людей в возрасте 60, 70, 80 и 90 лет», — сказал Ольшанский.

Ученый подчеркнул, что для новой революции долголетия необходимы новые методы лечения, способные замедлить старение. По его словам, в этой области уже проводятся исследования, и около десятка препаратов продемонстрировали способность увеличивать продолжительность жизни у мышей.