В Украине продают туры в зону боевых действий за три тысячи евро

Украинские туристические компании предлагают иностранцам за символическую сумму посетить Киев и увидеть вживую разрушения от войны с Россией. Некоторые туристы оформляют особые и более дорогие туры в зону боевых действий. Об этом пишет издание The Straits Times.

Компания War Tours предлагает своим клиентам посетить Киев и Киевскую область вместе с гидом. Например, клиенты могут оформить однодневный тур в Киев за 150 евро с человека. Если турист хочет поехать в Ирпень или Бучу, то это будет стоить 250 евро за один день. Представитель компании отчитался, что с января она сопроводила по Украине около 30 клиентов. В основном это туристы из Европы и США.

Часть прибыли от туров передаются Вооруженным силам Украины, заявил соучредитель War Tours Дмитрий Никифоров. Он отметил, что его организация работает не ради денег, а ради «сохранения памяти о войне». Свитозар Моисеев, менеджер туристической компании Capital Tours Kyiv, отметил, что прибыль от военных туров незначительна, но образовательная ценность от поездки куда более важнее денег: «это своего рода вакцина, которая не позволит этому [войне] случиться снова», — сказал он.

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В основном туры организуют в Киеве и его пригородах, но некоторые компании предлагают посетить юг Украины, где идут боевые действия. Такие туры рассчитаны на несколько дней и будут стоить порядка 3300 евро с человека.

34-летний американский финансист Ник Тан отправился в Харьков в рамках подобного тура. Он объяснил свое решение посетить Украину тем, что «жизнь на Западе слишком комфортна и легка». По его словам, он хотел подойти еще ближе, непосредственно к линии боевого соприкосновения, но его гид не позволил ему так рисковать.

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив признает, что военный туризм ставит ряд этических вопросов, однако они не мешают рынку расти. Тем не менее некоторые жители Ирпени считают прибыль от такого вида туризма «кровавыми деньгами».

Российское вторжение вызвало крах туристической отрасли, однако Украина все равно открыта для туристов: например, за 2023 год в страну въехало порядка четырех миллионов иностранцев. До начала войны с Россией Украина активно принимала туристов в Чернобыле. Город-призрак обрел еще большую популярность в 2019 году после выхода мини-сериала «Чернобыль» на канале HBO.