EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Украине продают туры в зону боевых действий за три тысячи евро

17:41 29.11.2024

Украинские туристические компании предлагают иностранцам за символическую сумму посетить Киев и увидеть вживую разрушения от войны с Россией. Некоторые туристы оформляют особые и более дорогие туры в зону боевых действий. Об этом пишет издание The Straits Times.

Компания War Tours предлагает своим клиентам посетить Киев и Киевскую область вместе с гидом. Например, клиенты могут оформить однодневный тур в Киев за 150 евро с человека. Если турист хочет поехать в Ирпень или Бучу, то это будет стоить 250 евро за один день. Представитель компании отчитался, что с января она сопроводила по Украине около 30 клиентов. В основном это туристы из Европы и США.

Часть прибыли от туров передаются Вооруженным силам Украины, заявил соучредитель War Tours Дмитрий Никифоров. Он отметил, что его организация работает не ради денег, а ради «сохранения памяти о войне». Свитозар Моисеев, менеджер туристической компании Capital Tours Kyiv, отметил, что прибыль от военных туров незначительна, но образовательная ценность от поездки куда более важнее денег: «это своего рода вакцина, которая не позволит этому [войне] случиться снова», — сказал он.

Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
Общество6 минут чтения

В основном туры организуют в Киеве и его пригородах, но некоторые компании предлагают посетить юг Украины, где идут боевые действия. Такие туры рассчитаны на несколько дней и будут стоить порядка 3300 евро с человека.

34-летний американский финансист Ник Тан отправился в Харьков в рамках подобного тура. Он объяснил свое решение посетить Украину тем, что «жизнь на Западе слишком комфортна и легка». По его словам, он хотел подойти еще ближе, непосредственно к линии боевого соприкосновения, но его гид не позволил ему так рисковать.

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив признает, что военный туризм ставит ряд этических вопросов, однако они не мешают рынку расти. Тем не менее некоторые жители Ирпени считают прибыль от такого вида туризма «кровавыми деньгами».

Российское вторжение вызвало крах туристической отрасли, однако Украина все равно открыта для туристов: например, за 2023 год в страну въехало порядка четырех миллионов иностранцев. До начала войны с Россией Украина активно принимала туристов в Чернобыле. Город-призрак обрел еще большую популярность в 2019 году после выхода мини-сериала «Чернобыль» на канале HBO. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Мне отрезали половину языка
Общество
Мне отрезали половину языка
Это был рак. Я боялась, что не смогу говорить, но все обошлось и я просто картавлю
11 минут чтения
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Общество
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили
3 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.