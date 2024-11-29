Криптомиллиардер съел банан с работы за шесть миллионов долларов

Гонконгский миллиардер Джастин Сан съел банан, который купил неделю назад за 6,2 миллиона долларов в виде произведения концептуального искусства. Бизнесмен, владелец криптопроекта Tron, пригласил на процесс поедания банана «в один из самых дорогих отелей Гонконга» десятки журналистов и селебрити, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Криптобизнесмен подошел к стене, на которую был приклеен серым скотчем желтый спелый банан, отклеил скотч, снял кожуру и надкусил его. «Он намного лучше других бананов», — заявил миллиардер.

Арт-объект под названием «Комедиант», представлявший из себя приклеенный к стене банан, — это работа итальянского художника Маурицио Каттелана. Она была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке неделю назад. Сан выиграл торги, обойдя шестерых конкурентов, рассказало AFP. За покупку он расплатился криптовалютой.

«Это действительно очень вкусно», — добавил Сан, прекратив есть банан. Журналисты обратили внимание, что криптомиллиардер держит в руке микрофон с насадкой, на которой был нарисован логотип Tron и арт-объект Каттелана.

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Позже Сан выступил перед собравшимися, назвав работу итальянского художника культовой. Он сказал, что в первые десять секунд после того, как выиграл торги, почувствовал, что эта покупка «может стать чем-то большим». Еще через десять секунд бизнесмен решил, что съест банан.

Изначально, как признался Сан, он задавался «глупыми вопросам», например, не испортился ли купленный банан, но потом понял, что, уничтожив банан, он не лишится произведения искусства как такового. Сан владеет сертификатом подлинности на арт-объект, и при необходимости может менять банан в любой момент.

Сан рассказал, что купил у продавца фруктов Шахе Аламе партию из ста тысяч бананов «в знак благодарности». Именно этот продавец продал за 25 центов банан, который стал первым «заменяемым» арт-объектом.

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Посетители мероприятия получили в качестве сувенира рулон клейкой ленты и банан, пишет AFP. «У каждого есть банан, который можно съесть», — объяснил криптобизнесмен. Сан также заявил, что решил выставить «Комендианта» на торги.

Российский журналист Александр Плющев после аукциона Sotheby’s устроил в свой аукцион, выставив на торги арт-объект «Паяц» — батат, приклеенный серым скотчем на звукоизоляционную панель. «Сочетание батата со скотчем символизирует экологическую катастрофу и выражает протест против неконтролируемого использования пластика», — объяснил Плющев. При стартовой цене 700 евро приклеенный батат удалось продать за 1020 евро.

Продавцы рыбы из Астрахани выставили на продажу вариант с приклеенной к стене воблой за 350 тысяч рублей. О результатах торгов создатели лота не сообщали.