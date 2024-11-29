Испания введет оплачиваемые «климатические отпуска» 

Правительство Испании одобрило до четырех дней оплачиваемого отпуска, чтобы люди могли не ездить на работу во время чрезвычайных погодных условий. Это произошло спустя месяц после того, как из-за наводнения в стране погибли более 220 человек, пишет The Guardian.

Новая мера должна защитить работников и не позволить им «подвергаться рискам погодных катаклизмов», заявила министр труда страны Иоланда Диас. В правительстве добавили, что кроме четырех оплачиваемых дней отпуска сотрудники также могут прибегнуть к сокращенному рабочему дню. Такой формат работы уже действует в Испании во время чрезвычайных ситуаций.

После наводнения в конце октября, жертвами которого стали по меньшей мере 224 человека, несколько компаний подверглись критике за то, что позволили своим сотрудникам продолжать работать, несмотря на красный уровень опасности, объявленный национальным метеорологическим агентством.

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В свою очередь, представители бизнеса заявили, что власти слишком поздно проинформировали их об одном из самых смертоносных наводнений в стране за десятилетия.

Большинство погибших в результате наводнения были жителями провинции Валенсия. Это стихийное бедствие назвали самым разрушительным за последние 50 лет. Местные жители рассказывали, что у них почти не было времени, чтобы отреагировать на надвигающуюся угрозу, так как все происходило слишком стремительно.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал 2024 год «мастер-классом по разрушению климата». Он предупредил, что кроме самих катаклизмов, человечество также столкнется с экономическими последствиями. В отчете, который был подготовлен по заказу Международной торговой палаты, говорится, что за последнее 10 лет экстремальные погодные условия обошлись миру в два триллиона долларов.