Производители гигиенических прокладок извинились за обман покупательниц

В Китае несколько крупных производителей гигиенических прокладок извинились за обман своих покупательниц, признавшись, что их продукция оказалась короче заявленной, пишет Би-би-си.

Извинения производителей последовали за новым вирусным трендом в китайских соцсетях, в рамках которого пользователи выкладывали видео измерений продающихся в стране гигиенических прокладок. Издание отмечает, что именно этот вид товаров для женской гигиены является самым популярным в Китае.

Одной из первых разоблачительное видео, как пишет Би-би-си, выложила пользовательница китайской социальной сети Xiaohongshu. 3 ноября она опубликовала ролик, в котором измеряет гигиенические прокладки девяти разных производителей, и все они оказываются короче длины, заявленной на упаковке. «Поможет ли вам обрезание на несколько сантиметров разбогатеть?» — прокомментировала она свое открытие.

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Позже собственное расследование, посвященное реальной длине продаваемых в Китае гигиенических прокладок, провело местное издание The Paper. Его журналисты измерили прокладки 20 разных марок и обнаружили, что 90% из них оказались как минимум на сантиметр короче обещанной производителем длины. Кроме того, выяснилось, что находящиеся внутри прокладки абсорбирующие слои, призванные впитывать менструальные выделения, были еще короче.

Впрочем, как отмечает Би-би-си, за обман с длиной абсорбирующих слоев наказать китайские компании не удастся, так как действующие в стране законодательные нормы не регламентируют их размер. В то же время, национальные стандарты для гигиенических прокладок указывают, что длина таких изделий может отличаться от заявленной в рекламе в пределах 4%.

Позже китайские власти объявили, что в связи с возросшим потоком жалоб на несоответствующие заявленным размерам гигиенические прокладки национальные стандарты для этого вида продукции будут пересмотрены.

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В то же время один из крупных китайских производителей товаров для женской гигиены компания ABC вызвал новый всплеск возмущения в обществе, когда предложил тем, кто недоволен несоответствием реальных размеров гигиенических прокладок заявленным, просто не покупать их продукцию

Позже ABC извинилась за этот ответ, назвав его «ненадлежащим» и заявив, что «глубоко сожалеет» о нем. Компания также пообещала улучшить свою продукцию и достичь «нулевого отклонения» от заявленных характеристик.