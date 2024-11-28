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Мир

В Японии обсуждают проблему бесконтактных домогательств после ареста нюхавшего волосы школьницы мужчины

11:35 28.11.2024

В Японии обсуждают границы непристойного поведения после того, как полиция задержала мужчину за то, что он стоял в поезде рядом со старшеклассницей и нюхал ее волосы. Об этом пишут издания South China Morning Post и News on Japan

Инцидент произошел еще в октябре. Как сообщается, 48-летний мужчина следовал за школьницей, стоял близко к ней и неоднократно нюхал ее волосы. 

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Мужчину идентифицировали по записям с камер видеонаблюдения после того, как в полицию позвонил человек, пожелавший сохранить анонимность, и рассказал подозрительных действиях мужчины. По данным News on Japan, мужчина сначала отделался предупреждением, но после повторного нарушения его арестовали, а позже суд оштрафовал его на 400 000 иен — это около 290 тысяч в рублях. 

«Запах возбуждает меня больше, чем физический контакт», — заявил мужчина журналистам и признался, что не считал свои действия преступлением. Он также сказал, что сожалеет о своих поступках. 

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Издания отмечают, что бесконтактные преследования или домогательства могут включать такие действия, как обдувание шеи или ушей жертвы, обнюхивание ее волос, пристальное рассматривание или отправка неподобающих изображений через функции обмена данными, такие как AirDrop. К такому роду домогательств также относят сидение излишне близко к кому-то в общественном транспорте или шепот непристойных слов. Несмотря на отсутствие физического контакта, эти действия, как отмечается, причиняют жертвам значительные страдания и дискомфорт. 

Как показал недавний опрос, проведенный среди японских студенток, каждая пятая из них подвергалась бесконтактным домогательствам. Однако большинство из них не сообщают правоохранителям о подобных случаях, так как опасаются осуждения или недоверия со стороны полицейских. 

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