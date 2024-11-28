Австралия приняла закон о запрете подросткам пользоваться соцсетями

Парламент Австралии одобрил законопроект, который запрещает детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Австралия стала первой страной в мире, которая введет абсолютные ограничения на соцсети для подростков. Об этом пишет The Guardian.

Депутаты верхней палаты австралийского парламента проголосовали по этому вопросу на заседании 28 ноября. 34 депутата проголосовали за запрет, 19 высказались против. Накануне Палата представителей подавляющим большинство одобрила законопроект (102 голоса «за» и 13 «против»). Закон должен вступить в силу через год, а пока что он отправится на доработку.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объяснял эту инициативу тем, что социальные сети вредят ментальному здоровью подростков. Министр связи Австралии Мишель Роуленд уточнила, какие именно соцсети попадут под действие нового закона: Snapchat, Instagram, Facebook, а также TikTok и X (бывший Twitter). Видеохостинг YouTube не попадет под ограничения из-за значительного количества образовательного контента.

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Судя по законопроекту, именно соцсети будут обязаны регулировать доступ на свои платформы. The Guardian пишет, что онлайн-платформы должны «предпринять разумные шаги» для блокировки доступа к своим ресурсам для лиц младше 16 лет. В противном случае им будет грозить штраф до 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов США).

Эксперты не понимают, как именно будет реализован план правительства на практике. Если пользователей будут просить подтвердить свой возраст с помощью документов, то высока вероятность того, что в сеть попадут персональные данные австралийцев.

Недавний опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают запрет. Похожий опрос проводился в августе, и тогда готовящийся закон поддерживали меньше австралийцев — 61%. Однако правозащитники не рады предстоящим переменам: Amnesty International рекомендовало не принимать закон, так как «запрет, который изолирует молодежь, не будет соответствовать цели правительства по улучшению жизни молодых людей».

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что правительство планирует ввести возрастное ограничение для пользователей соцсетей — доступ будет ограничен для подростков младше 15 лет. По словам норвежского премьера, политики должны защитить детей от вредного контента и «власти алгоритмов».