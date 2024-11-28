Бакальчук рассказал об утрате бывшей женой контроля над Wildberries

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что его бывшая жена Татьяна Ким утратила контроль над управлением компанией. Бизнесмен опубликовал в своем телеграм-канале фотографии страниц документа, который назвал копией устава «РВБ», новой компании, управляющей Wildberries.

Из опубликованного документа следует, что генеральный директор «РВБ» на три года получил полномочия заключать сделки на сумму до 500 миллионов рублей и выдавать кредиты размером до 1 миллиарда рублей. «Финансовая вилка для вывода средств просто идеальная, не так ли?» — написал Бакальчук.

Сменить исполнительного директора, согласно документу, можно только двумя третями голосов. Однако Ким сейчас распоряжается 65% «РВБ», то есть немногим меньшей долей. Должность гендиректора «РВБ» занял Роберт Мирзоян, совладелец группы Russ, которой принадлежит оставшаяся доля «РВБ».

Таким образом, делает вывод Бакальчук, совладельцы группы Russ братья Мирзояны «захватили полный контроль» над общим с Ким бизнесом.

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В этой версии устава сказано, что «при ликвидации материнского лица (Wildberries) участники материнского лица, которые обладают вещными правами на “РВБ”, могут получить эти доли только с согласия других участников общества», обратил внимание Бакальчук.

Согласие Мирзояны «конечно же, никогда не дадут», заявил он. «А когда Татьяна перестанет быть удобной, ее просто выкинут, начав процесс ликвидации материнского юридического лица ООО „Вайлдберриз”», — сделал вывод автор публикации.

Участников материнского лица сейчас двое — Ким принадлежит 99% Wildberries, Бакальчуку — 1%. По его словам, еще в июле «буквально за считаные недели все настоящие дочерние компании Wildberries были переданы под контроль “РВБ”».

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Версия устава опубликована без подписей, в виде простого печатного текста. Издание The Bell, которое попыталось подтвердить подлинность документа, сообщило, что проверка не удалась.

Компания «РВБ» в комментарии для Forbes не подтвердила и не опровергла подлинность «документа, который Бакальчик назвал уставом». В компании напомнили, что «РВБ» является дочерней структурой «Вайлдбериз».

О конфликте вокруг Wildberries стало известно в июле, когда Бакальчук пожаловался на попытку рейдерского захвата маркетплейса главе Чечни Рамзану Кадырову. Бакальчуки официально развелись, а жена вернула девичью фамилию Ким.

Муж пошел в суд, где пытается признать ничтожными сделки, по итогу которых активы Wildberries оказались у «РВБ», и истребовать 350 миллиардов долларов. Конфликт вокруг контроля над маркетплейсом обернулся стрельбой у московского офиса Wildberries, из-за которой погибли два человека, а семеро были ранены.