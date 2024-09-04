Татьяна Бакальчук согласилась на объединение Wildberries и Russ Outdoor из-за нового возлюбленного 

Решающую роль в сделке по объединению Wildberries и оператором наружной рекламы Russ Outdoor сыграла любовь, утверждают источники «Проекта». По их словам, у владелицы крупнейшего маркетплейса в стране завязались отношения с исполнительным директором Russ Outdoor Робертом Мирзояном.

«Этот роман возник в момент, когда компания переживала главный кризис за время своего существования. И им то ли воспользовался, то ли вообще ему поспособствовал Сулейман Керимов — один из главных бенефициаров происходящего. Ведь теперь Татьяна расстается с мужем и согласилась на сделку в интересах Керимова», — говорит один из авторов расследования Алексей Коростелев.

Когда именно возник роман между Бакальчук и Мирзояном, неизвестно. Источники «Проекта» говорят, что после пожара на петербургском складе Wildberries в январе Бакальчук обратилась за помощью к братьям Роберту и Левану Мирзоянам. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело, а знакомый семьи Бакальчук, как утверждается, рассказал, что фигурантом дела могла стать сама Татьяна, но после звонка братьям Мирзоян этого якобы не случилось. На данный момент следователи не установили ответственных за пожарную безопасность лиц.

Сама Бакальчук ранее говорила, что она «ни с кем, ни в каких отношениях не состоит». На вопросы «Проекта по этому поводу Бакальчук, братья Мирзоян и представители Керимова отвечать отказались.

Один из собеседников «Проекта» утверждает, что Владислав Бакальчук якобы догадался «о том, что его жена согласилась на невыгодную сделку» только летом. при

этом издание подчеркивает, что к тому моменту менеджмент компании «активно менялся».

Сам Владислав Бакальчук рассказал, что Татьяна ушла из дома 1 апреля. А в конце июля он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой защитить компанию от рейдерского захвата «известными кавказцами» и вернуть Татьяну в семью.

«Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые», — заявил тогда Владислав Бакальчук. Кадыров пообещал «сделать все возможное, чтобы помочь».

Позже Татьяна Бакальчук объявила, что подала на развод и в интервью газете «Комсомольская правда» в рассказала о проблемах в отношениях с мужем.

На данный момент доли в объединенной компании Wildberries и Russ Outdoor распределились неравномерно вложениям, отмечает «проект». ООО «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук владеет 65 % акций, а подконтрольная Роберту Мирзояну ООО «Стинн» — 35%. Отмечается, что Russ Outdoor ничего не вложил в новую компанию.

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