Турист 50 дней блуждал в дикой природе и чудом выжил

В Канаде нашли 20-летнего туриста, который 50 дней в одиночестве блуждал в дикой природе. Выжившего парня госпитализировали с обморожением тела и отравлением дымом. Об этом пишет The Guardian.
7 октября любитель активного отдыха Сэм Бенастик взял с собой палатку и отправился в 10-дневный поход в парк Редферн-Кейли — огромную территорию площадью 80 тысяч гектаров, покрытую «пышными альпийскими лугами, лесистыми долинами, зубчатыми вершинами, ледниками, водопадами и большими озерами» на севере канадских Скалистых гор. Парк находится в 80 километрах от ближайшей дороги.
На сайте парка предупреждают, что удаленный ландшафт может быть беспощадным. «Готовьтесь к любым погодным условиям при посещении парка: вы находитесь в изолированной местности, и погода может меняться быстро», — отмечается в сообщении.
Издание отмечает, что в последние дни температура воздуха в парке опустилась ниже -20°C.
Семья Бенастика не дождалась его возвращения 17 октября и объявила его пропавшим без вести. 23 октября его тетя Карен Крокер Эссекс написала в фейсбуке, что к поискам парня привлекут вертолет и расширенную поисковую группу.
Бенастика искали более 50 человек вместе с поисковыми собаками. Спустя неделю, мать пропавшего туриста Сандра Крокер поблагодарила «бесконечное количество добровольцев», которые искали любые зацепки. Официальные поиски были завершены, однако семья парня отказалась признавать его гибель.
В конечном итоге Бенастик был найден недалеко от места, где начались его первые поиски. Сообщается, что двое рабочих-нефтяников увидели замерзшего, уставшего и обезвоженного парня с двумя тростями в руках. Ноги Бенастика были обвязаны разрезанным спальным мешком — так он пытался защититься от обморожения.
Рабочие посадили туриста в свой грузовик, накормили бутербродами и дали позвонить его отцу. Позже в тот день парень рассказал полиции, что первое время ночевал в машине, а затем пошел к ручью, где разбил лагерь. Поисковая группа назвала его спасение «невероятным чудом».
27 октября Королевская канадская конная полиция подтвердила, что Бенастик был госпитализирован. Врачи диагностировали у него обморожение тела и отравление дымом, которым он надышался из-за возгорания временного укрытия.