Перебежчик рассказал о гомосексуальных практиках в армии Северной Кореи

Мужчины в армии Северной Кореи могут практиковать гомосексуальные отношения, и это будет считаться нормальным. При этом власти КНДР считают гомосексуальность антиобщественным и прозападным явлением. Об этом рассказал северокорейский перебежчик Ли Сен Хек, его цитирует Би-би-си.

Ли Сен Хек служил в северокорейской армии в 2010-х годах. После службы ему удалось перебежать в Южную Корею благодаря работе за рубежом. По его словам, государство в КНДР официально не признает гомосексуальность, поэтому какие-либо романтические проявления в отношениях между мужчинами воспринимаются как форма «революционного товарищества». Например, мужчины вполне могут пройтись по улице, держась за руки, и это никого не смутит, объясняет Ли Сен Хек.

Северокорейский перебежчик вспомнил времена своей военной службы. В его части жили вместе 120 мужчин. Ли Сен Хек утверждает, что среди сослуживцев считалось нормальным спать полностью голыми, обнимаясь и прижимаясь друг к другу. Мужчина вспоминает, что если к ним присоединялись новобранцы, то солдаты их обнимали и «терлись о них».

«Женщин там не было, так что когда к нам присоединялся хоть немного симпатичный молодой человек, мы вели себя с ним, будто бы он был женщиной, чтобы удовлетворить наши желания. <…> Но это не потому, что у кого-то была “странная” сексуальная идентичность; это просто последствия жизни в течение 10 лет без женщин. Это не значит, что кому-то нравятся другие мужчины. Так что мне это совсем не кажется странным», — рассказал Ли Сен Хек.

Я устала быть лесбиянкой Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии Общество 6 минут чтения

Мужчина объяснил, что в Северной Корее просто не существует концепции гомосексуальности, и ЛГБТ-людям сложно осознать себя таковыми. Как правило, по его словам, общество Северной Кореи считает, что геи либо «больны», либо являются «импотентами».

В свою очередь психолог из Университета Сеула Чон Чжу Рам дополнил, что гомосексуальность в КНДР считается антиобщественной. Представители ЛГБТ в представлении северокорейских властей — это «этически неверные» люди, «испорченные капитализмом». Поэтому, продолжает профессор, в северокорейском обществе принято скрывать свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу.

«Когда я задавал вопросы перебежчикам, некоторые говорили, что [в случае демонстрации гомосексуальности] они были бы “забиты камнями до смерти”, многие студенты чувствовали себя некомфортно или просто отказывались говорить на это тему», — рассказал Чон Чжу Рам.

В 2011 году издание The Korea Times сообщило о публичной казни в Чхонджине лесбийской пары. Одна из девушек была японкой, из-за чего власти решили, что она и ее партнерша «подверглись сильному влиянию капитализма из Японии и принесли с собой [в северокорейское общество] разложение общественной морали».