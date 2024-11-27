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Криминал

Зоозащитника из списка самых разыскиваемых ФБР террористов задержали в Великобритании

08:57 27.11.2024

В Уэльсе по запросу властей США задержали зоозащитника Даниэля Андреаса Сан-Диего, который входил в список самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) террористов. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, сообщили в ФБР. 

Там отметили, что американские власти разыскивали 46-летнего Сан-Диего более 20 лет по обвинению в причастности к нескольким терактам, совершенным в Сан-Франциско в 2003 году. По данным ФБР, Сан-Диего «связан с экстремистскими группами по защите прав животных».

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Теракты, в причастности к которым обвиняют Сан-Диего, были совершены летом и осенью 2003 года. Так, 28 августа в кампусе биотехнологической корпорации в Эмеривилле сработала самодельная бомба. Позже специалисты обнаружили на месте взрыва еще одно взрывное устройство, целью которого, вероятно, были сотрудники экстренных служб, прибывшие для проведения спасательных работ. Саперам удалось его обезвредить. 

Кроме того, американские правоохранители считают Сан-Диего причастным к минированию офиса корпорации по производству пищевых продуктов в Плезантоне в сентябре 2033 года. Спустя год американские власти предъявили Сан-Диего обвинение и назначили награду в 250 тысяч долларов за информацию о его местонахождении.

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По данным Guardian, Сан-Диего по запросу своих американских коллег задержали сотрудники британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в сельской местности близ Конуи на севере Уэльса. Как сообщается, он был заключен под стражу и предстанет перед судом, который решит вопрос о его экстрадиции в США.

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