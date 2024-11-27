США снабдят Украину всем необходимым для сопротивления России в 2025 году до конца полномочий Байдена

Украина получит от США всю необходимую для сопротивления России в 2025 году военную помощь до окончания президентских полномочий Джо Байдена. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы намерены сделать все, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в 2025 году, либо вести переговоры с позиции силы», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Италии после встречи стран «Большой семерки».

Блинкен отметил, что такое решение американской администрации поддерживают более чем 50 стран, а также представители обеих партий в Конгрессе США. Ранее американский госсекретарь заверял, что Украина получит «каждый доллар» из средств, которые американский Конгресс одобрил для выделения этой стране, до 20 января 2025 года, когда президентские полномочия перейдут от действующего главы США Джо Байдена к избранному президенту Дональду Трампу.

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В свою очередь, американское издание Politico, ссылаясь на документы, оказавшиеся в его распоряжении, сообщило, что Байден тайно запросил у Конгресса США выделения дополнительных 24 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине.

По данным издания, 16 миллиардов из этой суммы предполагается потратить на дополнительные поставки Киеву американских вооружений. Еще восемь миллиардов должны пойти на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В рамках этой программы американское министерство обороны вместо предоставления оружия и техники напрямую со своих складов заключает соответствующие контракты с производителями.